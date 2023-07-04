美国独立日长周末大规模枪击案频发

（纽约综合电）美国周末和周一接连发生枪击案，凸显了自2020年冠病疫情暴发以来，美国大规模枪击事件持续激增。

马里兰州最大城市巴尔的摩周末（7月2日凌晨）一场社区派对发生大规模枪击事件，造成二死28伤，伤者包括14名孩童。

宾夕法尼亚州费城西南部肯瑟森（Kingsessing）社区周一（7月3日晚上约8时半）也发生大规模枪击事件，一名枪手穿着防弹背心，以手枪、步枪在多个地点乱枪扫射约50枪，造成至少四死四伤，包括两名儿童。

警方已将40岁枪手拘捕，并检获一支AR冲锋枪、一支手枪，以及若干弹匣，拘捕过程中警员没有开枪。

据报道，枪击现场留下约50枚弹壳，其中一名死者倒卧的位置有至少六枚弹壳，停在路边的货车满是弹孔。警方还在调查案发原因。

今年大规模枪击事件已达340起

目前正值7月4日独立日长周末假期，美国人通常在这个节日举行遊行和烤肉活动，还有放烟火。

截至周一，美国各地今年已发生340起大规模枪击事件。若这个趋势持续，美国今年全年预计会发生679起大规模枪击事件，是自2014年以来第二多的年份。

根据非营利组织枪支暴力档案（Gun Violence Archive）的定义，凡是除了枪手之外四人以上死伤的，都列为大规模枪击事件。