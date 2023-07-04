国际原子能机构称 福岛核污水排海计划安全

正在日本访问的国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西星期二（7月4日）同日本首相岸田文雄会面，并公布福岛核电站排放辐射处理水的最终安全审查报告。格罗称日本排放核废水入海是安全的，但也声明不能作为批准政策的标准。

对日本要将核污水排海，日本周边国家反对声大。韩国媒体报道，当地民众因担心海水受到污染而恐慌性购买盐。北京方面则公开批评排海计划，并通过中国驻日本大使馆在星期二记者会对日本表达抗议。

分析指出，尽管遭到周边国家和日本当地反对派的强烈抵制，但这一报告书显然为日政府核污水排海计划开了“国际绿灯” 。

国际原子能机构格罗西星期二在东京会见日本首相岸田文雄和外长林芳正，并将关于福岛核电处理水排海的综合报告书交给日方。

NHK等日媒引述报告的部分内容，指IAEA“已验证东京电力公司福岛第一核电站积聚的处理水稀释后排入大海的计划安全”；报告的结论是“日本的释放方式符合国际安全标准”。

《读卖新闻》称，“IAEA公布符合国际标准的综合报告，认为对人类与环境造成的影响属可以忽视的等级”。

日本外长林芳正和格罗西召开联合汇报会时表明，“将继续以科学证据为基础，以透明的方式向国际社会解释把处理水排放入海的安全性。要以证据进一步加深国际社会的理解 ”。

格罗西在新闻发布会上说：“按照东京电力公司目前计划受控制地、分阶段排放。这对人类和环境的辐射影响可以忽略。”不过，他也强调，排放处理过的水是日本政府的决定，这一报告既不推荐，也不能作为批准政策的标准。

关于处理受辐射污染废水的技术，他说：“去除放射性物质，并用水稀释的过程并不新鲜，这是工业中存在的技术……中国、韩国、美国和法国等许多国家都在排放带有放射性物质一定含量的水。”

日本当局尚未公布排放日期

目前，日本当局尚未公布排放的日期，但随着国际原子能机构的审查报告出炉，将加速当局的决定，最早可能在本周发布排放日期。估计需时30年至40年才能完成排放。

日本政府官员星期二都统一口径指，计划将福岛核电站累积的处理水浓度稀释到标准以下后排放。

岸田文雄在自民党的董事会议上说：“关于处理水，政府将继续确保安全，并彻底消除外界的谣言。”

内阁秘书长松野博一说：“国际原子能机构的审查对于增进国际社会的理解极其重要。今后，我们将讨论综合报告的内容，想在国内和国际上，以通俗易懂的方式解释有关的安全性。”

据《朝日新闻》的最新调查，日本人有四成对当局的处理水排放入海持反对意见。毗邻福岛的宫城县在IAEA发布综合报告后，就召开县议会通过一份意见书，反对中央将福岛第一核电站含有氚等放射性物质的处理水排放入海。

县议会议长菊池圭一说：“即使国际组织（指IAEA）认为‘安全’，但也不能对居民和渔民的不安视若无睹，我们强烈要求政府做出负责任的措施。”

日本执政党联盟公明党党魁山口那津男也提出要求，“必须避免在今年夏天排放，因为夏天是日本人海水浴的季节，恐怕遭到的批评声音会扩大”。

中国：IAEA报告不是排核处理水通行证

中国外交部发言人毛宁在例行记者会上说，国际原子能机构的报告不是日方排海的“通行证”，不能证明排海是处置核污染水唯一的、最安全的和最可靠的选项。

中国驻日本大使吴江浩在回答日媒时说：“将核事故产生的核污染水向大海排放，自人类和平利用核能以来，这种做法没有先例。日方说各国核电站都在排放，但大家排放的是正常的冷却水，不是同事故熔芯接触过的污染水。

“按照日方现有设想，排海过程将持续30年乃至更久。对于不确定因素如此之多，持续时间如此之长的排放行为，谁来监测？怎么监测？如何确保可信性？这些问题都没有切实的结论。”

另一方面，韩国对日本福岛核电站周边地区的食品禁令保持不变，直到韩国公众对食品污染的担忧有所缓解。

韩国农林畜产食品部长郑煌根星期二接受路透社采访时说，这项禁令将把受影响的食品拒于韩国国门之外，所以韩国公众“无须对农产品感到担心”。