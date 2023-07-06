泽连斯基：西方迟不交付武器拖慢反攻进度　　　　　　　　　　　　　　　　

（华盛顿／基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基说，西方盟国迟迟未交付所承诺的武器，拖慢了基辅对俄军进行反攻的计划，这也让俄罗斯加固在占领地的防御，进一步增加基辅的反攻难度。

泽连斯基在美国有线电视新闻网（CNN）星期三（7月5日）播出的访问中透露，他原本计划展开的反攻比6月还早，但却缺乏先进武器，如F-16战斗机和长程导弹。

泽连斯基告诉CNN，他已经多次强调需要F-16战机助攻。如果没有空中力量和导弹来抗衡俄罗斯，就很难在战场上推进。

CNN早前在乌克兰港市敖德萨访问泽连斯基。泽连斯基说：“我要更早地展开反攻，因为每个人都知道如果反攻推迟，我们很大部分的领土都将被俄军用来布置雷区。”

他说，他在反攻之前已告诉美欧国家领导人，因为武器供应不足，加上俄军已经埋置许多地雷，若要攻破敌人的据点将得付出更大的人员伤亡代价。

数据：军援使乌克兰武器大增 俄军战斗力则减半

不过，德国基尔世界经济研究所星期四公布的数据显示，西方国家对乌克兰提供的军援改变了这场战争的“武器平衡”。报告说，俄乌战争爆发至今，西方国家已向基辅交付了471辆坦克，另有286辆还未运抵。

军事分析网站Oryx的数据也显示，西方提供的军援促使乌克兰的武器配备大增，俄军战斗力则减半。根据记录，战争爆发以来，俄军已损失近2100辆坦克。

英国国防参谋长拉达金星期二（4日）在国会国防委员会听证会上，也做出相近的评估。他说：“俄罗斯已经丧失近半的战斗力，去年它发射1000万发榴弹炮，但一年最多只能生产100万发。它损失了2500辆坦克，一年最多只能生产200辆。”

俄乌战事方面，俄军星期四（6日）发射导弹攻击乌克兰西部城市利沃夫，一栋公寓大楼被击中，造成至少四人死亡。

利沃夫市市长萨多维在Telegram上说，有50多个公寓单位受损，利沃夫理工大学的一个宿舍也被炸毁。“这是俄罗斯入侵以来，利沃夫民用基础设施遭受的一次最大规模袭击。”

利沃夫市距离战场前线有数百公里，靠近波兰边界。针对这次空袭，泽连斯基称将进行反击。

卢卡申科：普里戈任目前在圣彼得堡

另一方面，白罗斯总统卢卡申科星期四对记者说，瓦格纳雇佣兵首脑普里戈任已经离开白罗斯，人在圣彼得堡。

卢卡申科早前曾指普里戈任已于6月27日到白罗斯。

虽然普里戈任回返俄罗斯，但卢卡申科说，他“很肯定”普里戈任仍是自由身，因为他刚于前一天和普里戈任通话。

克里姆林宫星期四受询时也称俄罗斯“没有在追踪”普里戈任。

至于瓦格纳的战斗人员，卢卡申科说，他们仍未转移到白罗斯。

卢卡申科强调，他向瓦格纳提出让一部分战斗人员驻在白罗斯的献议仍然有效。他不认为瓦格纳驻军对白罗斯有风险，也不相信瓦格纳人员会拿起武器对付白罗斯。

虽然普里戈任6月底发动兵变失败，但事件仍在延烧。俄罗斯国营电视台星期三傍晚在《60分钟》的节目中指普里戈任是“叛徒”，并说俄当局还在对这次的叛变展开调查，没有打算结案。此前克里姆林宫称，不会对普里戈任叛变追究责任。

电视台在节目中播出所谓的“独家画面”，显示执法人员搜查普里戈任在圣彼得堡的办公室以及他的一所豪宅。画面显示，普里戈任的办公室堆积了许多装满卢布钞票的箱子，豪华住所还有私人直升机、武器储藏室，甚至是设备齐全的医疗室。

节目中也提到普里戈任拥有多本不同姓名的护照，形容他像是犯罪团伙的头目。采访记者彼得罗夫说，普里戈任刻意营造自己是“人民英雄”的形象，他所谓的俄军攻击瓦格纳营地的事件都是捏造的。