美反对中国管制镓锗出口 中国：不针对特定国家

（华盛顿综合电）美国表明坚决反对中国对镓和锗实施出口管制，并将与合作伙伴和盟友协商解决这一问题。中国则说新措施不针对任何特定国家，出口管制也不是禁止出口。

美国商务部发言人星期三（7月5日）在一封电子邮件声明中说，中国“这些行动突显了供应链多元化的必要。美国将与盟友和合作伙伴合作解决这个问题，并加强关键供应链的韧性”。

中国日前宣布从8月1日起，对镓、锗相关物项实施出口管制措施。中国是镓和锗的重要生产国，这两种物质也是半导体和其他电子产品的重要原材料。

锗（Germanium）用于高速电脑晶片、塑料，以及军事配备如夜视设备和卫星图像传感器。镓（Gallium）用于雷达和无线电通信设备、卫星和发光二极管（LED）。

欧盟也为华出口限制表示担忧

除了美国，欧盟委员会也对中国的出口限制表达了担忧，德国经济部长哈贝克则担心中国将出口限制扩大到针对锂等材料，称这会“产生问题”。

中国商务部新闻发言人束珏婷星期四（6日）在记者会上说，中国政府依法实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。

束珏婷也说，出口管制不是禁止出口，出口符合相关规定的，将予以许可。

她重申，对镓、锗相关物项实施出口管制，目的是为了维护国家安全。但分析员认为，这是中国对华盛顿不断升级遏制中国技术进步的回应。

华盛顿正在考虑实施新措施，限制对华高科技微晶片出口。美国和荷兰也可能进一步限制向中国出售晶片生产设备，以防止技术被中国军方使用。

北京上次采取报复行动是在5月，当时禁止了一些国内行业购买美国存储晶片制造商美光科技的产品。

分析师：若中美关系无法改变 中国料实施更多稀土出口管制

投资机构杰富瑞的多名分析师认为，对镓锗实施出口限制，是继美光禁令之后中国第二个、也是更大的反制措施。“中美紧张局势迅速升级的风险不小。如果这一行动不能改变中美关系，预计（中国）将会实施更多稀土出口管制。”

另一方面，继《华尔街日报》星期二（4日）报道，美国准备限制中国企业获得云计算服务，包括亚马逊和微软等公司的云服务之后，彭博社也引述知情人士说，美国正在考虑限制中国通过互联网或云端获得计算服务，以遏制中国开发人工智能（AI）的能力。

知情者说，这是美国商务部当务之急。美国官员希望在今年夏天敲定这项计划，但重要细节尚未确定。

知情者也说，美国担心，能够从外部获取云服务，可能会为中国公司及军队提供开发AI模型所需的计算能力，不必自建数据中心，从而规避现有规则对许多电脑和半导体器件施加的限制措施。但是，云计算的使用比半导体出口更难追踪，这使得监管工作变得更加复杂。