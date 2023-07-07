Threads横空出世 到底有何特别之处？

脸书母公司Meta正式推出名为Threads的社交媒体应用，在一天内吸引了3000多万名新用户，成为社媒巨头推特的直接竞争对手。

Threads是Meta旗下社媒应用Instagram（简称IG）的衍生产品，于新加坡时间星期四（7月6日）正式上线，拥有Instagram账号的用户可直接关联注册Threads账号。

什么是Threads?

与推特相似，Threads是一个“基于文本的对话应用”。用户可在Threads发布500字以内的短文、附链接和图片及时长五分钟的视频，还可点赞、转发和回复贴文，但不能发送私信（Direct Messaging，简称DM）。

不过，Threads现阶段还缺少一些关键功能，例如搜索、标签以及“只限关注”的内容，这意味着用户看到的内容是由运算生成的，而不是所关注的人。

Meta说，计划在超过100个国家推出Threads。由于Threads涉及社交媒体共享用户资料方面的问题，目前还未获得欧盟监管当局批准，因此暂时无法在欧洲市场同步推出。欧盟当局预计将在9月给予进一步指引。

Meta首席执行官扎克伯格说，他的最终目标是让Threads达到10亿用户，即IG现有用户的一半。

Threads的使用方式？

要设立Threads账号，用户须有IG账号，并通过苹果应用商店App Store或安卓应用商店Google Play下载Threads应用。目前尚未推出电脑版的Threads应用，也无法通过互联网浏览器使用Threads。

由于Threads是IG的衍生产品，用户在寻找朋友和其他关注者时可不必重头再来。Threads让用户从IG移植他们现有的追随者和账号名称，用户也可以将Threads贴文分享到自己的IG故事。

申请Threads账号的IG用户，用户的IG页面上会得到一个Threads徽章，上面显示的数字表明他们是何时创建Threads账号的。

值得注意的是，目前无法在不删除IG账号的情况下删除Threads账号；但如果用户不要用Threads，又想保留IG账号，可以选择停用Threads账号，IG账号不会受影响。此外，如果用户在Threads上屏蔽一个用户，IG账号也会屏蔽它。

Threads和推特有何不同？

其一是“去中心化支持”。Threads将与ActivityPub（一种去中心化的社交网络协定）兼容，最终将允许用户在离开服务平台时，更自由地带走他们的关注者和信息等，但何时推出这个服务尚未有具体日期。

另外，Threads目前没有设限用户可阅读的贴子数量。推特上周宣布，已认证用户的每日贴文浏览量限制在6000则，未经认证用户每日只能阅读600则贴文，新的未经认证用户每日限阅300则。

Threads引发的热议？

Meta推出Threads直接对垒推特，并曾表明想要挖走推特用户，引发热议。

扎克伯格说，应该有一个“拥有10亿多人使用的公共对话应用”，而“推特有这个机会但没能做到，希望我们能做到”。

这不是Meta总裁扎克伯格和推特老板马克斯第一次公开针锋相对。Threads面世不到一天，推特已经威胁有意提告Meta。

根据网络媒体Semafor星期四公布的一封致扎克伯格信函，马斯克的律师指控Meta“非法盗用推特的商业机密和其他知识产权”。信中指责Meta雇用了数十名前推特职员，这些人“曾经并持续能接触到推特的商业机密和其他高度机密的信息”。

马斯克也在一则推文中说：“要竞争没问题，但作弊就不行。”

Meta发言人则否认指控，并通过Threads贴文说：“Threads的工程师团队没有人是前推特职员，那根本不是这么一回事。”

Thread是否将成为“推特杀手”，目前还很难说。有分析员认为，Meta有可能从推特抢走大量广告和消费者，尤其是Threads的面世恰逢Meta承诺将积极减少错误消息的传播。一些人则有所保留，认为Meta的品牌形象不比推特那般正规，削弱了对某些类别用户的吸引力。

谁已经开始用Threads？

Threads推出的第一天，新加坡已经有不少政治人物、艺人和机构组织创建了Threads账号。

新加坡总理李显龙星期四就发表了首个Threads贴文。

另外，新加坡副总理兼财政部长黄循财、外长维文、内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲等人也是Threads的新用户。

歌手林俊杰的Threads账号，在短短一天就收获超过8万4000名关注者。新加坡教育部、永续发展与环境部和新加坡樟宜机场等都已开设Threads账号。