地球经历最热一周 联合国：气候变化已失控

（纽约综合电）联合国秘书长指出，气候变化已经失控。最新一组数据显示，在截至星期三（7月5日）的七天里，世界平均气温为有记录以来最热的一周。

联合国秘书长古特雷斯星期四（6日）警告：“如果我们坚持推迟采取必要的关键措施，我认为我们将陷入灾难性的境地。”他再次促请“发达国家尽可能在2040年实现净零排放，新兴经济体尽可能在2050年实现净零排放”。

受温室气体排放和厄尔尼诺现象影响，美国国家环境预测中心的数据显示，7月6日是全球有记录以来平均气温最高的一天，当日全球平均气温为17.23摄氏度，是19世纪有记录以来最高的一天，比本周首两天刷新的纪录更高——7月4日平均气温为17.18摄氏度，7月3日为17.01摄氏度。

美国国家海洋和大气管理局说：“由于气候变化，我们正处于异常温暖时期，再加上厄尔尼诺现象（El Niño）和炎热的夏季条件，全球许多地方都出现破纪录的地表温度。”

联合国刚刚确认厄尔尼诺现象再次出现，世界气象组织星期二（4日）发布声明称，厄尔尼诺七年来首次在热带太平洋出现。厄尔尼诺一般每两年至七年发生一次，通常持续九个月至一年。上一次厄尔尼诺出现的2016年仍是有记录以来最热的一年。

未来或出现更多破纪录气温

科学家们一致认为，接下来会出现更多破纪录的气温。

德国莱比锡大学大气辐射组研究员卡斯滕·豪斯坦认为：“7月很可能会是有史以来最热的一个月，‘有史以来’的意思是自艾木间冰期（Eemian interglacial period）以来，那是大约12万年前的事了。”艾木间冰期是北欧魏奇塞冰期与莎勒冰期之间的一个气候温暖期。

伯克利地球研究所的气候科学家泽克·豪斯法瑟解释，异常高温也同厄尔尼诺-南方涛动（El Nino-Southern Oscillation ）出现前，拉尼娜现象（La Nina）持续得较往常为久有关。他告诉《纽约时报》：＂我们正在从异常漫长的三年拉尼娜现象过渡到强烈的厄尔尼诺现象，拉尼娜现象抑制了气温。＂

造成本周高温创纪录的另一主要因素，是南极洲异常温和的冬季。南极洲和附近海洋的部分地区温度比1979年至2000年的平均温度高10摄氏度至20摄氏度。6月份的南极海冰面积也创下卫星观测开始以来的最低水平，比平均要少17%。

世界各地都在经历热浪，隶属欧盟的哥白尼气候变化服务局说，全球上个月经历了有记录以来最热的6月，气候变化和厄尔尼诺预计将导致北半球再经历一个酷热的夏季。全球6月的平均气温为16.51摄氏度，比30年来的平均气温高出0.53摄氏度。

许多研究人员预计，目前刚开始的厄尔尼诺现象要到12月或1月才会达到顶峰，全球气温将在随后的几个月内再次飙升。明年甚至会比今年更热。