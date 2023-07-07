韩发布福岛核处理水排海报告 料能缓解韩日紧张关系

韩国政府发布日本福岛核处理水排海安全性研究报告，指出如果日本东京电力公司遵守处置规定排放核处理水，放射性物质浓度将符合排放标准和目标值，也符合国际标准。这份报告预计有助于缓解首尔与东京的紧张关系，但可能引发韩国民众的担忧。

自2021年8月起，在韩国原子能安全技术院（KINS）的主导下，韩国持续对福岛核处理水排海安全性进行了研究。星期五（7月7日），韩国政府发布研究报告。

率领政府应对核处理水工作组的韩国国务调整室室长方文圭7日召开记者会说，政府确认日方按计划将核污染水排海时，放射性物质浓度将满足排海标准，氚浓度更是达到较该标准更低的目标值，符合国际原子能机构（IAEA）的要求，以及一些国际标准。

韩国政府推算，核处理水排放入海后，短则四至五年，长则10年后会流入韩国海域，模拟结果显示辐射影响为现在的十万分之一。也就是说，从科学上讲，相关数值意义不大。

韩国政府评价说，去除铯等放射性物质的核心设备阿尔卑斯山（ALPS）也在排放标准以内净化污水。此外，即使因设备故障发生异常情况，因为其中有安全装置，核处理水也不会立即排海。然而，在腐蚀、泄漏等八种故障事例中，有四种被确认为净化放射能核素的过滤器缺陷，建议日方缩短并加强过滤器检查周期；如果排放核处理水，应重新进行放射线影响评估，并检测对附近居民产生的辐射剂量。

韩国政府说，从福岛核电站事故后的2015年开始，对韩国海域放射能浓度进行调查，结果显示与30年前相似。韩国政府也将韩国海域放射能监测设备从92个增加到200个。

方文圭说，这是以东京电力按照处置计划、遵守相关规定排放核处理水为前提得出的初步结论。今后还将对日方最终敲定的排放计划，以及该计划是否妥当、可行性等进行检查，再作出最终判断。

IAEA总干事抵韩 将解释福岛处理水安全报告

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西7日晚间入境韩国，他将解释IAEA对日本排放福岛处理水的安全报告。

格罗西接受路透社访问时透露，负责撰写IAEA报告的国际专家团队中，可能有一两人对于把处理过的核废水排入大海与其他人出现意见分歧，但他们并没有直接向他表达担忧。

不过，格罗西坚持，IAEA发表的报告在科学上是无可挑剔的。他也表明，IAEA的报告并非对日本的排水计划表示认可或者建议这么做，最终的决定还是得由日本做出。

他还说，了解韩国担心福岛核处理水排海问题。他认为，信任很重要，他访韩期间将会见韩国媒体、政府相关人士详细解释这个问题。