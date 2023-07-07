安倍被枪杀一周年 影响力仍在

日本前首相安倍晋三，一年前遇刺身亡。作为日本在位最久的首相和保守派大佬，安倍去世一年来，执政自民党内包括首相岸田文雄仍无法摆脱他的政治影子，安倍领导的百人派系至今也还群龙无首。

安倍去年7月8日在奈良市发表选举演讲时，遭男子山上彻也枪杀，事件震撼日本国内外。自民党支持者准备在他逝世一周年为他举行追悼会。奈良市也在一星期前为他立碑，还将之命名为“留魂碑”。据报道，纪念碑上面刻了安倍生前写下的三个字“不动心”。

立碑活动上星期六（7月1日）由安倍亲信、经济安全部长高市早苗主持。她在新闻发布会上说，“我认为安倍前首相的灵魂一直留在这个世上，没有一个人可以取代他”。

奈良市高调举行追悼安倍的活动，遭到11个日本市民团体的反对。报道称，这些团体向奈良市长提交了反对意见书，表面上是反对活动“妨碍交通”，但真正不满的是该市向“保守派大佬”朝圣。

日本放送协会（NHK）指出，安倍生前提出的各种政策具有重大影响力，在自民党内，包括首相岸田，在他逝世后的这一年里也无法摆脱他的政治影子。安倍生前执政日数是日本史上最长，下台之后担任自民党最大派系会长，属下议员有上百人。

一名党内中立派高官指出，“安倍生前曾提到，应该以发行国债作为加强国防能力的资金来源。岸田首相可能试图行使自己的领导权，但他提出的增税方案，让安倍派系的不满情绪达到了顶峰。一系列反对加税的谨慎意见来自安倍派成员，为的是要凸显安倍的影响力仍在。”

在安倍逝世一周年前夕，岸田回答媒体询问时说：“这一年，我逐一地实现了安倍先生的遗志，努力解决各种课题，履行自己的职责。”

安倍派系或组成五人领导班子

《读卖新闻》指出，安倍离世给安倍派系造成很大的冲击，至今仍没人能代替他，安倍派系目前是以代理会长的临时体制运作。安倍逝世一周年前夕，安倍派内部才开始讨论继承人问题。

代理会长盐谷立说，“我们须要一位能够领导这个派系的会长，希望在他（安倍）去世一周年后讨论具体细节。”

目前，安倍派内有五人最可能成为接班人，他们是自民党政调会长萩生田光一、参院干事长世耕弘成、内阁秘书长松野博一、经济产业部长西村康稔和国会对策委员长高木毅。消息透露，派系内有声音担心新会长无法代替安倍，也可能组成五人领导班子一起主持大局。