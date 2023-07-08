安倍逝世一周年追悼会 数名男子“持枪”被捕

日本前首相安倍晋三去年在自民党参议院竞选集会上遭枪杀，星期六（7月8日）在他中枪的奈良市举行的追悼会上又有人持“假枪”试图闹事，再次敲响日本的维安警钟。

安倍的一周年忌日分别在首都东京的芝公园增上寺和奈良的案发地点附近举行。两个追悼会场地自上午开始便有政客和市民前去致敬，络绎不绝。

在增上寺的追悼会，除了安倍遗孀昭惠等家属，现任首相岸田文雄和阁僚也都列席。

奈良市的追悼会由自民党议员团体等操办，地点在距离枪杀案发地点十几米外津贴大和西大寺的附近广场举行。在安倍去年中枪的时间——上午11点半，全体静默悼念。

据《每日新闻》报道，就在僧侣们诵经、追悼者双手合十默悼之际，突然有年轻男子掏出了类似武器的东西。在献花坛附近的民众大声喊“有人拿着铁管”。多名警察马上行动捉人。

《读卖新闻》报道，当场被捕的不止一人，数名手持疑似枪支的年轻男子出现在献花坛附近，他们都被奈良县警方带走。

在场的一个自民党议员后来描述：“他们手上拿着类似手枪的东西。”

据警方报告，被捕的多名男子用黑色胶带缠绕棍子，制造了好像“手枪”的东西。在断定这些“假枪”没有危险后，警方以妨碍追悼会的轻微罪状控告他们，并继续对他们的动机进行审问。

在这样的场合发生这种事，让日本民众更难释怀。奈良市一名妇女说：“安倍首相遭枪杀时，我不敢相信这样的恐怖事件竟然发生在我们熟悉的环境里。日本看上去和平，但也有维安不到位的时候。无论如何，都要制止这样的事件重演。”

去年，安倍在奈良市近铁大和西大寺前为自民党参议员候选人站台时，光天化日之下遭凶手以自制枪械射中要害，送院后不治。据报道，凶手山下彻也（42岁）的动机与其母捐出巨款给宗教团体统一教会有关。他认为安倍与该教会交往密切，因此对他展开报复。

日本有媒体指出，安倍在海外是知名政治家，但在国内是备受争议的保守派人物。他遇害后，日本一些政界人物的保安也成了关注焦点。

安倍逝世至今一年 政坛维安举报共3100起

日本放送协会NHK引用警方数据报道，与日本政坛有关的维安举报不少，从安倍逝世至今年6月共有3100起。现任首相岸田文雄今年4月在和歌山县渔港为地方选举进行宣传时也险遭袭击。由于安倍和岸田遭遇的两起事件都在露天活动发生，警方因此研判政客出席露天活动的危险性高。

研究反恐对策的日本公共研究所中心主任板桥功说：“前首相安倍遭枪杀是令人震惊的事件，这迫使日本必须重新审视安全系统以有效应对。目前，利用网上信息制造枪支和爆炸物的情况普遍存在。为了打击这类罪案，当局有必要积极应用人工智能，以及确立互联网搜寻系统加以对应。”