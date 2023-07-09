乌承诺遵守管控五原则 不在俄境使用集束炸弹

（基辅综合电）乌克兰欢迎美国向乌军供应集束炸弹，承诺会遵守五大关键原则，严格控制集束炸弹的使用。不过，有许多国家包括英国、加拿大、意大利等反对美国的这项决定。

美国总统拜登星期五（7月7日）证实，会提供集束炸弹给乌克兰。对此，乌克兰国防部长列兹尼科夫承诺，乌军不会在俄罗斯境内使用集束炸弹，只会用于解放遭俄军占领的乌克兰地区。他概述了使用这种有争议武器的“五项关键原则”，包括不在受承认的俄罗斯领土及可能对平民造成最大伤害的城市地区使用集束炸弹。

列兹尼科夫星期六在推特上发长文称，包括多个北约成员国和乌克兰主要盟友在内的100多个国家禁用集束炸弹，但这种武器能帮助乌克兰解放国土并拯救士兵的生命。他补充，《联合国宪章》第51条允许基辅使用集束炸弹来“自卫” 。

乌防长：会严格记录使用情况 光复后在投放地区优先排雷

他强调，乌克兰会严格记录集束炸弹的使用情况，并将在“胜利后”优先在集束炸弹投放的区域排雷。“我们会遵守五项关键原则，我们已向包括美国在内的所有合作伙伴明确传达了这一点……我们将向伙伴报告武器的使用和效率，以确保它的使用情况受到控制。”

全球123个国家已签署《集束弹药公约》，承诺禁止使用、生产及储存集束炸弹，不过，乌克兰、美国和俄罗斯并没有签约。

集束炸弹可从飞机或陆基火炮、导弹或火箭发射器发射，这种武器通常会释放大量较小的子炸弹，能在一片广大区域无差别杀人，且未爆的炸弹构成的危险可能绵延数十年。

俄罗斯谴责美国的决定。《集束弹药公约》签署国英国、加拿大、意大利、新西兰和西班牙则反对美国向乌克兰提供集束炸弹；这些国家当中有不少是美国的盟友。

英国首相苏纳克及意大利总理梅洛尼都强调会遵守《集束弹药公约》，表明会继续支持乌克兰抗敌的决心，但不会支持使用伤及无辜平民的弹药。

梅洛尼发声明指出，意大利希望这个公约的原则在大西洋联盟的价值观框架内普遍适用。加拿大政府也发声明说，会继续履行公约，致力于消除集束炸弹对平民，特别是儿童的影响。

作为《集束弹药公约》的其中一个发起国，新西兰总理希普金斯说，这些武器“可能无差别地对无辜人民造成巨大伤害，而且还可能产生长期影响”。 他也说，白宫已清楚新西兰的反对立场。

西班牙防长罗夫莱斯星期六在马德里告诉记者，西班牙坚定支持乌克兰的承诺，但也坚持不管处于任何情况，都不能向乌克兰提供这类炸弹。

法国和德国已表明不会提供集束炸弹给乌克兰。不过，德国政府说，它理解美国的立场。

德国政府发言人黑贝施特赖特在柏林告诉记者：“我们确信，我们的美国朋友不是轻率地做出提供此类弹药的决定。”