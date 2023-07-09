IAEA总干事：朝核问题比日本核处理水排海更紧迫

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西访韩，原本要说服反对日本将核处理水排海的韩国反对党人士，但是毫无进展，没取得任何突破。格罗西星期天（7月9日）结束访韩行程时说，他认真看待韩国人的担忧。

格罗西星期五深夜抵达韩国金浦机场时，遭遇反对日本核处理水排海的韩国政界人士及民间团体的强烈抗议，在机场被困两个多小时，直至星期六清晨才脱身。

格罗西9日上午在韩国国会和最大在野党共同民主党议员们会谈，连续三天在国会外示威的市民团体高喊：“格罗西回去！”

在会议上，格罗西强调，IAEA以国际标准彻底验证了日本核处理水排放计划。为确认日本正确履行排海计划，IAEA将常驻福岛当地继续监督。

韩共同民主党：IAEA未讨论核处理水其他对策 丧失中立性客观性

对此，共同民主党指出，IAEA没有讨论处置核处理水的其他对策，从一开始就丧失中立性和客观性。绝食14天的共同民主党议员禹元植在格罗西面前猛烈抨击IAEA的报告。

格罗西星期六接受韩国《朝鲜日报》访问时强调：“我愿意饮用核处理水，也愿在其中游泳。比起福岛核处理水，韩国更应该担心朝核问题。朝核没有办法安全管控，现在最紧迫的问题是这个。”

对此，禹元植强烈谴责：“如果确信安全性到达这个水平，我想问作为缺水国家的日本，是否有意要求将核处理水用作日本国内饮用水或工业、农业用水？韩国国民不愿意喝污染水，也不想在污染水中游泳。”

格罗西遭到议员们的批评后，似乎一时难以回应，只见他摘下眼镜叹了口气。

之后，格罗西和共同民主党高层举行了闭门会谈。民主党要求，IAEA应该敦促日方推迟核处理水排海或寻找其他方法，但格罗西并未对此表态。

韩执政党质问民主党编造和散播谣言和政治游戏

韩国执政党则发表声明质问，民主党何时才会停止编造和散播（核处理水是危险等的）谣言和政治游戏；认为不相信IAEA的调查结果而发动对抗的，只有民主党和朝鲜而已。显然，随着格罗西的到访，韩国朝野就核处理水问题不只无法达成共识，政治斗争还越演越烈。

韩国舆论指出，韩日首脑11日至12日将在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会期间举行首脑会谈，预计核处理水排海计划的安全性将成为最主要话题。