G7为乌克兰提供长期安全承诺

（维尔纽斯综合电）北大西洋公约组织（NATO）拒绝给出乌克兰加入北约时间表引起基辅不满后，七国集团（G7）承诺为乌克兰提供长期军事支持，帮助它抵御俄罗斯入侵和防止战争重演。

G7星期三（7月12日）发表声明说：“我们将各自与乌克兰合作，做出具体的、双边的、长期的安全承诺和安排，以确保乌克兰有一支可持续的武装部队，在未来几年内保卫家园，以及应对未来任何可能的侵略。”

乌克兰总统泽连斯基对G7的新安全承诺表示欢迎，但称这些承诺不能取代让乌克兰最终加入北约。

克里姆林宫发言人佩斯科夫则说，西方向乌克兰提供安全保障将是危险的错误，将影响俄罗斯自身的安全，并使欧洲在未来许多年面临更大的风险。

自俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，基辅一方面与俄军顽抗，另一方面在争取迅速加入北约，以便处于北约集体防御的保护伞之下。

北约峰会星期二（11日）发表的联合公报，虽然誓言“乌克兰的未来在北约”，并缩短了基辅加入北约的程序，却未给出乌克兰加入北约的时间表。公报强调“当成员国同意且条件满足时”，北约才会向乌发出入约邀请。

泽连斯基称这是“荒谬的”，他猛烈抨击北约不肯列出加盟时间表。

为了安抚基辅和向它保证会继续为它提供支持，由美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成的G7发表声明说，它们将就向乌军提供“跨陆地、空中和海上的现代化军事装备”达成一致。

声明称，这意味着“优先考虑防空、火炮和远程火力、装甲车以及空中作战等其他关键能力”。

七国说，“如果俄罗斯未来发动武装袭击”，它们将迅速向乌克兰提供军事和财政援助；如果这场冲突结束后俄罗斯发动另一场战争，它们还会让俄罗斯付出经济和其他代价。

美国总统拜登说，G7的声明表明，对乌克兰的支持将持续很长时间。

泽连斯基星期三与北约秘书长斯托尔滕贝格会谈后说，“对乌克兰来说，最好的保障就是加入北约”。

乌克兰现加入北约意味着盟国会立即卷入战争

美国国家安全顾问沙利文告诉美国有线电视新闻网（CNN），乌克兰无法立即加入北约，因为北约的共同防御条款意味着，盟国将立即卷入与俄罗斯的战争。

到目前为止，西方国家已经向乌克兰运送了总值数以百亿美元计的武器，帮助它反击俄罗斯的入侵。

德国星期二在北约峰会上宣布，将再提供总值7亿欧元（约10亿新元）的坦克、爱国者导弹防御系统和装甲车。法国首次承诺将运送远程导弹给乌克兰。11个援助乌克兰的国家也宣布，从8月开始培训乌克兰飞行员驾驶F-16战斗机。

对此，俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫警告，北约成员国加码对乌克兰的军援，可能引发第三次世界大战。

俄罗斯外长拉夫罗夫星期三接受印度尼西亚《罗盘报》访问时则说，除非西方停止试图击败莫斯科，否则乌克兰战争不会结束。