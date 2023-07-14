热浪席卷北半球 周末气温恐创新高

（华盛顿综合电）北半球的夏季才刚开始，欧洲、中国和美国部分地区已遭热浪席卷，预计本周末的气温将创历史新高，凸显了气候暖化的危险。

美国国家气象局已向超过1亿人发布极端高温警报，其中亚利桑那、加利福尼亚、内华达和得克萨斯州的情况尤其危险。

去年夏季高温破表 欧洲逾6.1万人死亡

欧洲多个国家包括法国、德国、意大利、西班牙和波兰也面临酷热天气。西西里岛（Sicily）和撒丁岛（Sardinia）的气温可能高达48摄氏度，更有可能创下欧洲有记录以来的最高气温。

北非也遭遇类似情况。摩洛哥气象部门已对该国南部地区发出红色高温警报；在中国，包括首都北京在内的多个地区出现酷热天气，促使数百万家庭开空调降温，对当地电网造成巨大负担。

根据美国国家航空航天局（NASA）和欧盟气候监测机构哥白尼（Copernicus）的报告，上个月已经是有记录以来最热的6月，温度比1991年至2020年的平均数高出0.5摄氏度。

世界气象组织秘书长塔拉斯指出，气候变暖引发的极端天气已成为“新常态，这令人遗憾”。

世界气象组织指出，极端高温是最致命的气象事件之一。欧盟统计局的数据显示，欧洲去年夏季出现破纪录高温，期间有超过6万1000人死亡。

许多研究人员预计，目前刚开始的厄尔尼诺现象（El Nino）要到今年12月或明年1月才会达到顶峰，全球气温将在随后的几个月内再次飙升。明年甚至会比今年更热。

学者：空调和耗电增加 加剧温室气体和全球暖化形成恶性循环

牛津大学的一份研究报告显示，欧洲国家是全球为应对炎热天气做最少准备的部分国家。报告指出，如果全球变暖升温2摄氏度，瑞士、英国和挪威的气温将出现令人不舒服的高温，但这些国家并没有必要的基础设施或建筑设计来让人们保持凉爽。

这份报告的联合作者米兰达警告，随着极端高温天气的出现与持续，空调的使用量将不断增加，这样一来，政府将很难实现减缓气候变化的温室气体减排目标。“这是一个恶性循环，空调使用量的增加意味着能源用量也增加，进而导致温室气体增加、全球变暖加剧，到头来我们不得不用更多的空调”。