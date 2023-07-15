分析：阿斯巴甜虽可能致癌 但价廉口感好市场料继续使用

（纽约讯）虽然世界卫生组织把无糖甜味剂阿斯巴甜列为“可能致癌物”，但分析师认为，由于它的种种优势包括价廉和口感好，大型食品公司因此难以舍弃它。

世卫组织的癌症研究机构——国际癌症研究机构，以及粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会日前发出报告，根据“有限证据”，将阿斯巴甜（aspartame）归为“可能致癌物”。

委员会建议，人们每天的阿斯巴甜摄入量不应超过每公斤体重40毫克的比例，并呼吁饮用大量含有阿斯巴甜饮料的人改喝开水或其他不加糖饮料。

目前，市场上虽然已经出现许多新的人造甜味剂，有些还是用植物和水果提炼而成的，但分析师预计，大型食品公司仍无法舍弃阿斯巴甜，因为它是最便宜的代糖之一，而且加入饮料和混合物效果特别好，人们也很喜欢它的味道。

阿斯巴甜的甜度约为蔗糖的200倍。由于味道好、 甜度高、热量低等特点，被广泛用于食品饮料中。市面上常见的无糖饮料多含阿斯巴甜，如零度可乐、健怡可乐、零度百事可乐和百事轻怡可乐等。

《纽约时报》报道，约八年前，百事公司从受欢迎的无糖碳酸饮料中去除阿斯巴甜，不料销量暴跌。一年后，百事公司无糖碳酸饮料瓶罐背面的成分说明，又出现了阿斯巴甜。

独立投资研究机构CFRA的饮料业分析员尼尔森说：“大型饮料公司过去几个月来一直在制定应急计划，尝试不同的甜味剂，目标是让低糖饮料的口感和质量尽可能与现有产品一致。”

尼尔森相信，大型饮料公司不太可能改变配方而放弃阿斯巴甜，除非世卫组织的最新报告使市场需求大大减少。“如果消费者真的因为这份报告而不再购买健怡可乐，导致销售受影响，那么它们就可能采取B计划”。

百事公司：消费者对报告料不会有太大反应

百事公司首席财务官约翰斯顿星期四（7月13日）接受彭博市场采访时说，他预计消费者不会因为这份评估报告而有太大的反应。

他说：“我相信，这对消费者其实不会是一个重大的问题，因为已经有大量证据表明阿斯巴甜是安全的。”

FDA驳斥：适量摄入阿斯巴甜不存安全问题

世卫组织的评估报告一出炉，美国食品药品监督管理局（FDA）就立马发文驳斥，指阿斯巴甜是人类食品供应中研究最多的食品添加剂之一，适量摄入阿斯巴甜并不存在安全问题。

FDA于1974年批准使用阿巴斯甜，几十年来持续为企业提供数据与资料，说明这种甜味剂可以或不可以用在哪些产品。例如，它可以加强和提升某些水果味，如樱桃和橙子，因此是制造饮料和香口胶的上选。可是，如果加热，阿巴斯甜就会丧失甜味，因此较不适合用于烘焙产品。