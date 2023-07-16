英国加入CPTPP成首个欧洲成员

（奥克兰综合电）英国正式签署《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的加入议定书，成为CPTPP生效以来的第一个新成员和欧洲成员。新加坡欢迎英国加入。预料在英国之后，各方焦点将转向中国的加入申请。

英国商业和贸易部长巴德诺赫星期天（7月16日）在新西兰最大城市奥克兰召开的CPTPP委员会会议上，签署加入议定书。

巴德诺赫在签字仪式上说，英国很高兴成为CPTPP的第一个新成员，称英国的加入“证明了英国的商业大门是敞开的”。不过，协议还有待英国国会核准，预料要到明年下半年才会生效。

新西兰贸易和出口增长部长奥康纳在欢迎英国加入的声明中说：“英国已经完成严谨的加入程序，它的承诺的整体质量为未来希望加入的经济体树立良好的先例。”

CPTPP规模扩大至相等于全球总产值15%

新加坡贸工部长颜金勇也发声明说：“英国加入是CPTPP的重要里程碑，所有成员国将通过进入英国庞大的市场而获益。英国也能得到好处，进一步融入世界上最具活力的贸易区之一，CPTPP规模也将扩大到相等于全球总产值的15%。”

CPTPP的前身为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），但美国于2017年在前总统特朗普拍板下退出，其余11个成员国在2018年达成CPTPP。这11个国家是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。

尽管CPTPP被视为遏制中国在亚太地区影响力日益增长的工具，但中国也在2021年申请加入。

按照顺序，继英国之后，接下来将与CPTPP成员国展开加入谈判的经济体依次是中国大陆、台湾、厄瓜多尔、哥斯达黎加、乌拉圭和乌克兰。有分析认为，北京加入将造成分裂，因为它与现有成员日本和澳洲，以及明年的主席国加拿大关系紧张。

英国是在经过近两年的谈判后才获准加入CPTPP，这将是英国自脱欧以来最大规模的贸易协议。

成员国企业雇用1%英国工人

英国政府声明称，CPTPP成员国拥有的企业雇用了1%的英国工人，而成员资格预计将进一步“推动投资”。目前英国向CPTPP出口的商品中，有99%将能免关税，包括英国威士忌和汽车。英国也将削减对CPTPP经济体的出口关税。

英国人对于加入CPTPP反应不一。

对于英国脱欧支持者来说，这被视为英国加入其他经济增长速度快于欧洲的贸易组织的机会，并提升英国的国际地缘政治和经济影响力。

但批评者说，CPTPP将难以弥补因离开欧盟而遭受的经济损失。欧盟拥有27个成员国，是全球最大的贸易组织和集体经济体。