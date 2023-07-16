韩国暴雨料持续至周二 罹难者增至37人另九人失踪

（首尔综合电）韩国连日暴雨造成的死亡人数星期天（7月16日）增至37人，另有九人失踪。韩国气象厅预测，暴雨天气将持续到星期二（18日），韩国总统尹锡悦已下令总理韩德洙调动一切可用资源来减少人员伤亡。

韩国中央灾难安全对策本部星期天通报，东南部的庆尚北道是重灾区，当地有19人遇难，他们大多死于山体滑坡和房屋倒塌，另有八人下落不明。忠清北道有11人死亡，忠清南道有四人死亡，世宗市有一人死亡。

忠清北道清州市兴德区五松邑宫坪第2地下车道，星期六因附近河流泛滥被淹，导致包括一辆巴士在内的15辆车受困。当局随即出动包括潜水员在内的数百人和数十台装备展开排水和搜救作业。

截至星期天，救援人员已从地下车道打捞出九具遇难者遗体，其中七名遇难者是巴士乘客。随着搜救持续，死亡人数可能会进一步增加。一名失踪者的家长告诉韩联社：“我不抱希望，但我不能离开。一想到儿子在冰冷的水中有多么痛苦，我的心就很痛。”

市政府被指未及时关闭车道或采取交通管制

清州市居民和遇难者家属称车道被淹是“人为灾害”，指市政府没有及时关闭车道或采取交通管制措施。

此次暴雨也导致约35人受伤。当局在全国多地紧急疏散近9000人，由于安全担忧，许多人尚未返家。

受暴雨影响，韩国共有419起公共和私人财产损失报告，包括公路遭到破坏、河堤崩塌、房屋被淹等。截至星期天傍晚，全国有220条道路停止通行。全国普通列车也全线暂停运行，高铁线路对部分运行区间做出调整。

韩国农业部说，全国有近2万公顷农田被淹，总面积约为2万8000个足球场，另有包括鸡鸭在内的超过56万只禽畜死亡。

除济州岛 全国发最高级别山体滑坡危机预警

人在国外的韩国总统尹锡悦星期天通过视讯方式与韩国官员举行紧急会议，并下令总理韩德洙调动一切可用资源，尽可能减少人员伤亡。韩德洙过后召开会议，组织迅速救援活动与协调军警之间的合作。

尹锡悦星期天结束对立陶宛、波兰和乌克兰的访问，预定星期一（17日）上午抵达韩国，回国后将主持会议，讨论暴雨灾害对策。

韩国每年夏季都会迎来强降雨，近年暴雨更是常见。韩国气象厅星期天预报，忠清圈、全罗圈、庆尚圈和济州岛山地的暴雨将持续到星期二，降雨量料达100毫米至250毫米，局部地区恐超过300毫米。除济州岛以外，全国各地的山体滑坡危机预警都上调到最高级别。