沙利文：中国限半导体材料出口将适得其反

（华盛顿综合电）美国国家安全顾问沙利文称，中国限制镓和锗这两种半导体原材料出口，只会让自己深受其害。他认为，此举将适得其反，加强其他国家去风险的决心。

中国日前以维护国家安全和利益为由，宣布从8月1日起对镓（gallium）和锗（germanium）相关物项实施出口管制。沙利文星期天（7月16日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）节目访问时说：“我认为这会弄巧成拙，因为这只会加强世界上其他许多国家去风险的决心。”

他预计，这些国家将“想方设法来降低依赖与提高本国供应链弹性，包括针对这一决定所涉及的矿物种类”。

镓和锗是半导体、电信通讯和电动车业的关键材料。锗用于高速电脑晶片、塑料，以及军事配备，如夜视设备和卫星图像传感器。镓用于雷达和无线电通信设备、卫星和发光二极管（LED）等。

中国金属行业研究机构安泰科（Antaike）的数据显示，中国生产的镓占全球产量的90%以上，锗产量则占全球的60%左右。

传美国考虑进一步限制对华出口AI晶片

中国此举被普遍视为是针对中美科技战而采取的最新反制措施，但中国说，新措施不针对任何特定国家。美国此前限制对中国出口先进晶片制造技术，并游说盟友也采取类似措施。据美国媒体引述消息报道，拜登政府正考虑进一步限制对华出口人工智能（AI）晶片。

沙利文重申，美国不寻求与中国经济脱钩，但会继续通过“小院高墙”的策略，来保护可能影响国家安全的技术。

他说：“我们不是要切断与中国的一切贸易往来。我们要做的是对涉及国家安全的技术进行小范围限制，然后在周围设立高围栏。这是我们会继续做的事，中国当然也必须做出自己的决定。”

沙利文：应向北京施压推动应对气候变化

沙利文同日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时则谈到，应该向中国施压，以推动北京采取重大和实质的行动来减少碳排放和应对气候变化。

沙利文称，中国不应以它是发展中国家为借口，逃避应对气候变化的责任。他说：“根据《巴黎协定》，他们有责任采取重大与实质的行动，在规定时间框架内减少排放......我认为，世界应该站出来，鼓励甚至是对中国施压，让它采取更积极的行动来减排。”