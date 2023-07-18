美国军委会两成员认为 北约东扩亚洲不可避免 订户发布 / 发布 / 2023年7月18日 6:00 PM 共和党籍议员沙利文说，日本、澳大利亚，以及韩国领导人都出席了北约峰会，“这是关于北约相当强而有力的信号”。（法新社） 民主党籍议员达克沃斯说，北约东扩的趋势早在英国、澳洲和美国签署澳英美三边安全伙伴协议（AUKUS）时就开始了。（法新社）字体大小:小中大美国参议院军事委员会两名成员认为，北约向亚洲扩张是不可避免的。共和党籍的沙利文（Dan Sullivan）和民主党籍的达克沃斯（Tammy Duckworth ）在星期天（7月16日）接受全国广播公司（NBC）访问时说，北约实力坚强，但东扩是不可避免的趋势。沙利文说，北约上周在立陶宛举行峰会后发表的公报中提到中国近20次，而日本首相岸田文雄、澳大利亚总理阿尔巴尼斯，以及韩国总统尹锡悦也都出席了峰会，“这是关于北约相当强而有力的信号”。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 北约 亚洲 印太地区 美国 中美关系 俄军空袭乌克兰黑海港口 报复克里米亚大桥袭击 美士兵擅自越界进入朝鲜 或已被朝当局扣留