美国军委会两成员认为 北约东扩亚洲不可避免

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发布 / 2023年7月18日 6:00 PM

共和党籍议员沙利文说，日本、澳大利亚，以及韩国领导人都出席了北约峰会，“这是关于北约相当强而有力的信号”。（法新社）

民主党籍议员达克沃斯说，北约东扩的趋势早在英国、澳洲和美国签署澳英美三边安全伙伴协议（AUKUS）时就开始了。（法新社）

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美国参议院军事委员会两名成员认为，北约向亚洲扩张是不可避免的。

共和党籍的沙利文（Dan Sullivan）和民主党籍的达克沃斯（Tammy Duckworth ）在星期天（7月16日）接受全国广播公司（NBC）访问时说，北约实力坚强，但东扩是不可避免的趋势。

沙利文说，北约上周在立陶宛举行峰会后发表的公报中提到中国近20次，而日本首相岸田文雄、澳大利亚总理阿尔巴尼斯，以及韩国总统尹锡悦也都出席了峰会，“这是关于北约相当强而有力的信号”。

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