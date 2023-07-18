俄军空袭乌克兰黑海港口 报复克里米亚大桥袭击

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯总统普京星期一（7月17日）晚就克里米亚大桥爆炸事件召开会议，指这是一次残忍且毫无军事意义的恐怖袭击，并矢言要报复乌克兰。俄军随后连夜空袭乌克兰两座港口城市的军事目标，称这些设施用于准备这次的恐袭。

普京在星期一与官员的电视会议上说：“克里米亚大桥再度受到恐怖袭击。俄罗斯当然会作出回应，国防部正在制定有关方案。”

普京说，克里米亚大桥已有很长一段时间没有用于军事运输，“从军事角度来看，这是毫无意义的犯罪”。他已指示当局加强这个具战略意义的重要运输设施的安全措施。

俄罗斯国防部星期二（18日）发声明说，俄军连夜使用精准海基武器，对黑海港市敖德萨和尼古拉耶夫的军事目标进行“大规模报复打击”，摧毁所有目标。

声明称，乌克兰在这些设施准备用于袭击克里米亚大桥的无人艇，包括敖德萨一座建造这类无人艇的修船厂。俄军也在敖德萨和尼古拉耶夫附近地区，摧毁为乌军提供燃料的储存设施。

乌克兰军方星期二较早时说，乌克兰防空系统击落了俄罗斯的六枚巡航导弹，以及36架来袭无人机中的31架，这些武器大多瞄准敖德萨和尼古拉耶夫。

乌军说，被击落的导弹碎片和爆炸波导致敖德萨港口基础设施和几栋私人住宅受损。尼古拉耶夫地方官员说，当地一个工业设施被击中后起火，但没有人员伤亡。

俄国防部称，乌军星期二凌晨又试图对克里米亚实施“恐怖袭击”，但遭俄军击退。俄军防空系统摧毁17架来袭的无人机，另有11架无人机被电子战系统拦截。

俄罗斯国家反恐委员会说，乌克兰星期一凌晨用水面无人艇袭击克里米亚大桥，造成两死一伤。俄罗斯当天稍晚时宣布退出与乌克兰的黑海粮食外运协议，但称这和大桥遇袭无关。

针对俄罗斯一退约就攻击乌克兰黑海港口，乌总统办公室主任叶尔马克称，这进一步证明，俄罗斯这个“恐怖主义国家想要危害各国依赖乌克兰出口粮食的4亿人性命”。美国和乌克兰邻国摩尔多瓦及波兰等，也批评俄罗斯把粮食当武器。

乌克兰仍准备继续通过黑海出口粮食

联合国秘书长古特雷斯对俄罗斯决定中止协议表示遗憾，并强调联合国将继续致力于寻找解决方案。乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰仍准备继续通过黑海出口粮食。他已致函土耳其总统埃尔多安和古特雷斯，提议以三方形式继续这项协议。

不过，克里姆林宫发言人佩斯科夫警告，若没有俄罗斯的安全保障，黑海谷物运输将存在风险。他还称，乌克兰把黑海粮食出口走廊用于“战斗用途”。

白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国将继续与其他国家合作维护乌克兰粮食出口渠道。美国国际发展署署长鲍尔星期二访问敖德萨时宣布，拨款2亿5000万美元（约3亿3000万新元），协助乌克兰加强农业基础设施和扩大其他出口路线。

俄罗斯退出协议，引发粮价可能再次飙高的担忧，但这个消息对国际小麦价格的初步影响有限，显示市场预计这不会立即造成严重的粮食危机。克里姆林宫说，若俄罗斯的要求得到满足，它会重返协议。

另外，针对俄罗斯官员指英国和美国情报部门参与大桥袭击，英国外交部发言人驳斥是“毫无根据的猜测”。

克里米亚大桥有四条车道，其中一条已恢复通行，大桥双向交通预计在11月1日前恢复。与公路桥平行的铁路桥没有受损，铁路运输已恢复。