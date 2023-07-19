美士兵越线入朝鲜 至少发生过六次

美军士兵越过朝韩边界进入朝鲜，尽管极其罕见，但并非第一次。目前记录在案的大约有六次，均发生在1962年至1982年间，以下是其中三起案例。

1982年：怀特（Joseph T. White）

驻扎韩国的美国陆军第二师一等兵怀特1982年结束早班后，持M16步枪越过军事分界线进入朝鲜。据《韩国时报》报道，怀特当时轰开通往分隔朝鲜半岛的非军事区（DMZ）大门的锁头，然后向朝鲜军队投降。

朝鲜随后声称怀特已经叛逃，但平壤却拒绝联合国军司令部会见他的请求。美国军方发言人后来承认，怀特是自愿进入朝鲜的。

在朝鲜发布的一段视频中，怀特谴责美国并赞扬朝鲜以及当时的朝鲜领导人金日成。

《华盛顿邮报》的报道称，怀特的父母后来收到一封据信是他们儿子的手写信。他在信中透露自己已成为一名教师，并且在朝鲜过得很开心。

1985年，怀特在清川江游泳时溺水身亡，朝方向其家人通报了消息。

1964年：詹金斯（Charles Robert Jenkins）

1964年，中士詹金斯在非军事区执行巡逻任务时脱队进入朝鲜。他后来为自己的叛逃行为表示后悔，并在军事法院解释道，他当时是为了逃避在韩国执行危险任务和前往越南作战。他还称，事发前他喝了10瓶啤酒。

詹金斯后来在朝鲜生活了近40年，在一间军校教英语，后来还在长达20集的系列政治宣传影片中饰演“邪恶的美国人”。

詹金斯在1980年与被绑架到朝鲜的日本女子曾我瞳（Hitomi Soga）结婚，两人后来育有二女。

2002年，曾我瞳等五名被绑架的日本人得以返日，但詹金斯与两个女儿继续留在朝鲜。2004年7月，詹金斯与女儿离开朝鲜，在印度尼西亚与曾我瞳团聚，随后赴日治病。

同年9月，詹金斯前往东京驻日美军座间基地投案自首，以认罪换取降级为二等兵、开除军籍及30天监禁轻罚。

后来詹金斯一家在曾我瞳的家乡新泻县定居。詹金斯于2017年去世，终年77岁。

1962年：德雷斯诺克（James Joseph Dresnok）

一等兵德雷斯诺克在1962年穿越非军事区进入朝鲜，当时年仅21岁的德雷斯诺克因伪造上司签字的通行证出外与一名女子约会，面临军事法庭审判。

德雷斯诺克后来在英国制作的纪录片《越过边界》，讲述他当年是如何穿过雷区进入朝鲜，还描述他在进入朝鲜后与詹金斯及另两名美国逃兵艾布舒尔（Larry Abshier）和派里殊（Jerry Parrish）数年来一直过着与世隔绝的生活。

这四名逃兵在1972年终于获分配独立的寓所，并得到朝鲜国籍。德雷斯诺克后来在大学教授英语，并为朝方翻译文章。

德雷斯诺克后来在描写1968年“普韦布洛号事件”的朝鲜电影《对决》中饰演美军参谋长联席会议主席，在朝鲜有一定的名气。

德雷斯诺克在朝鲜先后结过两次婚，生下三个儿子。

2016年，被称为“朝鲜最后一名在世的美国逃兵”的德雷斯诺克于平壤去世，终年74岁。他去世的消息是由他的两个儿子2017年8月接受美国记者采访时披露的。