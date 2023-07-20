欧盟气候监测机构：全球正迈向史上最热7月

（巴黎法新电）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务说，随着因气候变化而加剧的热浪持续席卷世界三大洲，全球正迈向有记录以来最炎热的7月份。

哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）负责人布诺坦普（Carlo Buontempo）星期三（7月19日）说，今年7月头15天是有记录以来最热的15天，且这个7月正在成为有记录以来最热的7月。

哥白尼的数据始于1940年。布诺坦普告诉法新社：“气候变化正使整个气候系统变暖。尤其是今年，除了这个趋势（气候系统变暖），还有另外两个可能发挥作用的现象。”他指的是厄尔尼诺现象与海洋的异常高温。

目前，亚洲、欧洲和北美多地都酷热难当。其中，北京连续20多天录得35摄氏度以上的温度，法国南部气温高达40摄氏度，希腊则因高温引发林火。

世界卫生组织星期三敦促各国政府和地方当局建立监测系统，以保护最有可能因北半球热浪而出现严重症状的人群，包括心血管疾病、呼吸系统疾病和糖尿病患者，孕妇、儿童和无家可归者。

世卫组织环境、气候变化和卫生事务司司长内拉指出，热浪可能加剧上述疾病患者的病情。她还说：“从中长期来看，我们的社会必须实现脱碳。”