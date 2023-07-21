不满瑞典让示威者烧《可兰经》 伊拉克驱逐瑞典大使

（巴格达／斯德歌尔摩综合电）瑞典政府准许示威者焚烧《可兰经》事件酿成外交风波。伊拉克宣布驱逐瑞典大使和召回驻斯德哥尔摩代办，并且中止了瑞典大企业爱立信在伊拉克的经营许可。

伊拉克总理公署星期四（7月20日）发声明说，总理苏达尼已经下令在巴格达的瑞典大使离境。声明说，这个决定是“源于瑞典政府一再准许焚烧圣洁的《可兰经》、侮辱神圣的回教，以及焚烧伊拉克国旗”。

瑞典警方批准示威者于星期四在斯德哥尔摩的伊拉克使馆外举行集会，示威者准备在集会上焚烧《可兰经》和伊拉克国旗。这引起伊拉克政府和民众的不满。

星期四清晨在巴格达，数百名伊拉克人聚集在瑞典驻巴格达使馆外，高举《可兰经》，要求瑞典和伊拉克政府制止焚烧《可兰经》的行为。示威者后来翻墙冲进使馆，并且纵火和投掷石块，同使馆内的伊拉克防暴警察发生冲突。警方用电棍和水炮驱散人群，约20人被逮捕。

瑞典外交部后来发声明说，巴格达使馆的所有工作人员都安全，并表明瑞典谴责针对使馆和外交官的袭击。外交部长比尔斯特伦也召见伊拉克驻斯德哥尔摩代办，强调在巴格达发生的这一切“完全不可接受”，伊拉克当局有必要保护瑞方外交使团的安全。

同日在斯德哥尔摩，伊拉克使馆外的示威集会如期举行。瑞典警方一早便在伊拉克使馆外部署，以防示威集会失控。

据西方记者报道，示威者践踏了《可兰经》，但最终没有按计划烧经。发起这场集会的是伊拉克难民莫米卡，他在上个月哈芝节期间也曾召集示威。当时，他在斯德哥尔摩最大回教堂外践踏并焚烧了几页《可兰经》。瑞典警方以“言论自由”为据批准了这个示威活动。

伊拉克总理公署在斯德哥尔摩周四的示威举行前曾发声明警告，焚烧《可兰经》是对和平构成威胁并助长暴力与仇恨的挑衅行为。

声明还说，伊拉克政府已通知瑞典政府，如果瑞典领土上再次发生焚烧《可兰经》的事件就会使两国的外交关系断绝。

到截稿为止，瑞典政府还未对伊拉克政府驱逐瑞典使节做出回应。