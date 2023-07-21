对一些现任高官不能访华感遗憾 白宫期待基辛格带回消息

（华盛顿综合电）美国白宫对前国务卿基辛格从北京带回来的消息表示期待，但也对基辛格能到北京访问而一些现任美国高官不能访华表示遗憾。

基辛格是1970年代中美关系正常化的缔造者，曾是前总统尼克逊和福特任内的国务卿和国家安全顾问。中国国家主席习近平星期四（7月20日）热烈欢迎这位“中国的老朋友”到访。

百岁的基辛格还会见了中国中央外事工作委员会办公室主任王毅和国防部长李尚福。之前，中国政府拒绝让李尚福与美国防长奥斯汀直接会谈。

2018年9月，美国国务院将时任中共中央军委装备发展部部长李尚福列入制裁名单，原因是李尚福曾参与中国向俄罗斯购买战斗机和防空系统。今年3月，李尚福升任防长后，美国并未将他从制裁名单上移除。中方希望美方解除制裁，才让两国防长会谈。

白宫对基辛格的访华行程表示知情。白宫国家安全委员会发言人柯比星期四说，美国政府官员期待听取基辛格带回来的消息，了解他的所见、所闻、所获。

不过，柯比也对一个美国公民能与中国防长会面交谈，美国防长却无法这么做，而表示很遗憾。“这是我们想要解决的问题。这就是为什么我们继续努力让军事通信线路重新开放，否则当局势高度紧张时，发生误判的风险会很高。”

华盛顿近期尝试通过高调的外交访问与北京重新建立沟通渠道。美国总统特使克里星期三（19日）结束中美就应对气候变化举行的会谈，国务卿布林肯上个月访问了北京。

部分共和党议员：美高官积极与中国接触是“软弱”表现

与此同时，美国众议院中国问题特别委员会星期四召开听证会，就如何妥善处理中美双边关系展开激烈辩论。会上，部分共和党议员认为，美国高官近期积极与中国高层接触是一种“软弱”的表现。

美国众议院中国问题特别委员会主席、共和党众议员加拉格尔（Mike Gallagher）批评拜登政府是在与北京进行“僵尸接触”（zombie engagement），并质疑拜登政府为了推动高层互动，停止抵御中国的侵略行径。

加拉格尔指出，今年2月的中国间谍气球事件后，拜登政府似乎转移了对华政策重点，开始争取与中国官员对话。“好的政策卡在跨部门程序之中……变成‘僵尸接触政策’祭坛上的牺牲品。”

民主党议员则认为中美是时候进行对话。委员会的民主党成员、来自马萨诸塞州的联邦众议员奥金克罗斯（Jake Auchincloss）告诉《美国之音》，与中国谈判会是一个旷日持久的过程，不会在几次会面后看到立竿见影的成果。