朝鲜又射多枚导弹 分析：或要展示能打击驻日美军基地

（首尔／纽约综合电）朝鲜星期六（7月22日）再向朝鲜半岛西部海域发射多枚巡航导弹，这是它三天内第二次发射导弹。分析认为，朝鲜可能意在展示已有能力打击朝鲜半岛全境和在日本的美军基地。

韩国联合参谋本部当天说，侦测到朝鲜在凌晨4时（新加坡凌晨3时）左右开始发射多枚巡航导弹。韩美情报部门还在分析导弹的具体参数。

刚在星期三（19日），即美国弹道导弹潜艇“肯塔基”号罕见地开入韩国釜山作战基地数小时后，朝鲜向东部海域发射两枚短程弹道导弹。肯塔基号在18日至21日停靠釜山，这是美军战略核潜艇近42年来首次访韩。18日当天，美韩核咨商小组也举行了首次会议。

朝鲜国防部长强纯男20日警告，美国航母、轰炸机或导弹潜艇在韩国的部署行动，符合朝鲜《国家核武力政策法令》列出的使用核武器条件。

隔天，韩国国防部重申，朝鲜若使用核武器，韩国必将做出“立即和果断的反应”，从而致使金氏政权“终结”。

美国国防部也猛烈批评朝鲜防长的威胁，将之形容为“危险”。五角大楼副新闻秘书辛格说，美舰这次的港口访问只是为了展现美韩的长期合作关系。韩方也否认美国核舰访韩是要向平壤展示核实力。

朝鲜今年3月曾从咸镜南道咸兴一带发射各两枚“箭矢-1”型和“箭矢-2”型战略巡航导弹。分析认为，若朝鲜星期六发射的也是这两款均可搭载“火山-31”型战术核弹头的导弹，那么意图可能是要展示它已具备针对朝鲜半岛全境和美军驻日基地进行核攻击的能力。

另一方面，七国集团（G7）、欧洲联盟以及澳大利亚、新西兰和韩国指朝鲜利用中国领海规避联合国制裁，准备要求中国协助处理这个问题。

据西方媒体星期五报道，这些组织和国家准备致函中国驻联合国大使张军。信中说：“对于多艘油轮持续以中国三沙湾领海为庇护，协助朝鲜进行受制裁的石油产品贸易，我们深为关注。”

这封联署信将附上卫星图像，以证明上述情况去年和今年不断在中国管辖范围内发生。信中也呼吁中国政府采取更多措施，识别并防止这些船只在中国领海下锚或停留。联合国安全理事会已将违反制裁的船只列入黑名单。至于这封信函会在何时发出，还不清楚。

自2006年以来，朝鲜因发展导弹与核项目一直受到联合国制裁，2017年还将制裁扩大到对朝鲜精炼石油和原油的进口实施年度上限。

然而，安理会一直无法就制裁朝鲜达成一致立场，中国和俄罗斯认为更多的制裁无济于事。去年5月，两国否决了一项对平壤实施新制裁的决议。之后，尽管朝鲜一再发射导弹，安理会都没有通过任何关于朝鲜问题的决议或声明。