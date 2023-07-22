美军舰悉尼服役 美澳提升军事联系

（悉尼综合电）美国军队在澳大利亚参加大规模多国军事演习之际，美国一艘军舰在悉尼正式入役。这是美军舰第一次在他国海港服役值勤，彰显美澳之间的军事关系越发紧密。

美国和澳洲等13个国家参与从星期五（7月21日）开始在澳洲举行的“护身军刀”（Talisman Sabre）联合军演。为期两周演习的参与人员超过3万，是这个两年一度的联合军演启动18年来规模最大的一次。

美国海军部长托罗当天说，这个联合军演是要向中国传递一个信息，即美国的盟友们已准备好携手合作，“捍卫他们的国家安全利益和共同的核心价值”。

其他参与的国家包括英国、加拿大、日本、德国、法国、韩国、新西兰、印度尼西亚、斐济、巴布亚新几内亚和汤加。其中，德国是首次参加，派出210名伞兵和海军陆战队员。

演习在澳洲多地举行 内容包括模拟两栖登陆作战等

演习在澳洲多个地点举行，内容包括模拟陆战、空战和两栖登陆作战等。其中令人注目的是，日本自卫队星期六在悉尼以南约195公里的杰维斯湾，首次发射了一枚地对舰导弹。

就在这个时候，美国军舰“堪培拉”号（USS Canberra）正式开始在悉尼服役。

这艘独立级濒海战斗舰的入役仪式星期六在悉尼港的澳洲海军基地举行，正式加入美国海军现役舰队。“堪培拉”号以澳洲海军二战时期一艘巡洋舰的船号命名；那艘巡洋舰于1942年支援美国海军陆战队在太平洋所罗门群岛的瓜达尔卡纳尔岛登陆时被击沉。

澳洲防长马尔斯发声明说：“让澳洲人感到自豪的是，这艘由西澳工厂设计，并以堪培拉号命名的军舰将在本地服役。这是美国海军史上的第一次。”

他说，美国军舰在澳洲水域服役反映了“两国对维护基于规则的秩序的共同承诺”。

马尔斯：中国船监视军演但没关系

据美国海军说，自2017年，中国的间谍船一直尾随“护身军刀”演习进行监视。

马尔斯接受澳洲电视台访问时，被问及对于中国间谍船出现在澳洲东北海岸会否担心。他说：“我不担心。我参与护身军刀已经很多年了，似乎总有一艘来自中国的船在监视军演，那没关系。”

菲律宾、新加坡和泰国以观察员身份参加演习。军演将在8月4日结束。