美政府与科技巨头达成协议 确保AI技术安全使用

（华盛顿综合电）美国政府与七家大型科技公司就人工智能（AI）技术发展的管制达成自愿协议，以制定旨在确保AI技术安全开发的指导方针。

白宫星期五（7月21日）宣布，这七家科技巨头承诺采取多项措施保障AI安全，包括发布产品前先进行内外部安全测试、开发水印（watermark）系统，帮助用户识别AI生成内容，降低欺诈和误导的风险。

拜登会见的科技企业领袖来自微软、谷歌、亚马逊和脸书母公司Meta这四大互联网巨头，以及ChatGPT的母公司OpenAI、Anthropic和Inflection AI这三家人工智能初创公司。

拜登强调，“（人工智能）给我们的社会、经济和国家安全带来了巨大的风险，但也带来了难以置信的机遇。”

OpenAI的合作伙伴微软在当天的一篇博客文章中说：“我们欢迎总统发挥领导作用，集合科技行业，制定具体步骤，使人工智能更安全。”

这些公司在人工智能技术开发过程中会履行“安全、保障和信任”三项基本原则。然而，美国的监管步伐落后于欧洲联盟。欧洲议会已在6月提出一系列人工智能监管法案。不过，一些科技公司反对欧洲制定的严格规则。

美国国会正在考虑一项法案，要求政治广告制作人披露是否使用人工智能。

专家认为，政府与科技公司的协议为AI监管工作的积极一步，但也警告，在确定AI的潜在危害和减缓危害的方法方面，还有更多的工作要做。

消费者组织“公共知识”主席克里斯·刘易斯说：“现在还处于早期阶段，没有人知道法律会是什么样子。”该组织呼吁建立一个独立机构来监管人工智能和其他科技公司。