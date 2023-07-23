减少使用化石燃料议题 G20无法达成一致

（新德里综合电）极端天气在全球多地肆虐之际，二十国集团能源官员却在一些生产国反对下，没能就逐步减少化石燃料使用路线图达成一致。这轮会议没有发联合公报，只发布成果声明和主席摘要，这份文件甚至对全球暖化的主要根源——煤炭只字未提。

为期四天的二十国集团（G20）能源转型会议星期六（7月22日）在印度果阿邦沿海城市班博林姆落幕。根据会议成果声明，一些成员国同意有必要逐步减少使用石油和天然气，其他成员国则主张通过碳捕获、利用和封存（CCUS）等减排技术来解决对碳排放的担忧。

G20轮值主席国印度的能源部长辛格说，这两条路都是可行的。他也指出，总的来说，所有成员国都认为有必要应对气候变化，“我们就29个段落中的22个取得完全一致，主席声明则涵盖了其他七个段落”。只有在成员国就所有议题达成完全一致的情况下，大会才能在会议后发布联合公报。

G20排放总量和国内生产总值（GDP）占全球的四分之三以上，成员国的集体脱碳努力，对全球应对气候变化至关重要。在亚洲、欧洲与北美洲遭受持续热浪侵袭之际，各国正面临采取更大行动来应对气候变化的压力。

欧盟主要经济体与一些最易受气候暖化影响的岛国日前呼吁G20，加速实现净零排放与淘汰化石燃料，并警告“人类不能一再拖延”。然而，此次会议仍未能就联合国气候变化大会提出的目标达成一致，令环保组织和活动人士大为失望。这些目标包括把全球可再生能源产量提高两倍、到2030年把能源效率提高一倍等。

研究员：世界须要G20能源部长吹响行动号角

独立气候智库E3G的高级研究员迈耶说：“随着全球各地每天不断刷新高温纪录，气候变化带来的冲击正日益失控，世界须要听到G20能源部长吹响行动的号角。然而，我们却只得到一份苍白无力的声明。”

对于包括中国和印度在内的许多发展中国家来说，煤炭是重要的能源来源。许多发展中经济体认为，西方国家作为长期污染者与温室气体排放源，应为应对气候变化付出更多。它们也坚称，任何能源转型都需要巨额成本和新技术，若在缺乏可负担替代选项的情况下放弃使用化石燃料，将导致许多人陷入贫穷。

一些主要产油国也抗拒能源转型。德国经济部长哈贝克透露，俄罗斯和沙特反对到2030年把可再生能源产量增加两倍，中国则阻止各国在关键原材料方面加强合作。