布林肯：美国致力于美中关系“保持一定稳定性”

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯说，全球其他国家都希望看到美中负责任地管控两国关系，美国正尝试与中国加强沟通，让两国关系保持稳定，确保不会发生冲突。他促请中国也做出努力。

布林肯在美国有线电视新闻网（CNN）星期天（7月23日）播出的访谈中说：“无论我走到哪里，都听到一个明确的要求，那就是美国和中国负责任地管控关系。”

布林肯说，美国正致力于让美中关系“保持一定的稳定性”，不会继续恶化下去，以确保两国的竞争不会演变成冲突，因为冲突“不符合我们的利益、他们的利益或其他任何人的利益”。

布林肯提到拜登政府高级官员最近与中国的一系列接触，包括他本人、财长耶伦和气候特使克里都到北京进行了访问。

布林肯说：“我们以前没有进行太多的交谈，现在有了。我们有不同组的人员正在或即将就一些独立课题……影响关系的问题，进行接触，我认为我们可以找到解决方案。”

布林肯早前在北京与中国高级官员进行了数天会谈。他认为，在引导两国关系重回正轨方面已经取得了“进展”。

两大强国争执日益加剧

从北京与莫斯科的密切关系到美国限制向中国出售先进技术等一系列问题，这两大强国的争执日益加剧。

今年早些时候，一个中国侦察气球飘入美国领空，并在敏感军事地点上空盘旋，美国最终派出战机将它击落，导致两国关系跌至谷底，布林肯也取消了原定的北京之行。

布林肯最终在上个月访问北京。他说，他明确地告诉中国官员，“我们将继续做中国不喜欢的事、说中国不喜欢的话，就像他们将继续做我们不喜欢的事、说我们不喜欢的话一样”。

布林肯说：“我们面对的考验是，能否确保我们维持这些沟通渠道、继续对话，并在努力解决分歧的同时，看看我们是否能够合作。”

布林肯北京行未能解决的关键问题之一是恢复美中军事沟通。两国最高军事官员之间的接触仍处于冻结状态，而中国国防部长李尚福也因负责中国向俄罗斯购买武器的交易而于2018年遭美国制裁。

当被问及美国是否应该取消制裁以缓解紧张局势时，布林肯说，“这些制裁不会阻止李尚福接触我们或我们与他接触。实际上，这是一个政治决定，由中国决定他是否应该接触”。

在今年6月于新加坡举行的香格里拉对话上，李尚福拒绝与美国防长奥斯汀会晤，两人只进行了简短的交谈。

布林肯说：“我们已经表明，我们认为有责任进行这些军事接触和对话，尤其是为了避免任何误判，以及对我们各自所做的事情有任何误解。所以，我们将看中国在这方面的表现。”