美法院裁决李昌钰作伪证 或须赔偿数百万美元

（华盛顿综合电）美国康涅狄格州联邦法院星期五（7月21日）裁定，国际著名华裔刑侦法证专家李昌钰在1985年的一起谋杀案中作伪证，造成两名青年被判入狱，他可能得做出数百万美元的赔偿。

1985年12月，康州新米尔福德镇一名65岁退休卡车司机卡尔被发现陈尸住所，身中27刀，头部遭重创。两名青年，17岁的伯奇（Ralph Birch）和18岁的亨宁（Shawn Henning）被警方列为嫌犯。两人当年承认干下偷窃罪，但坚持没有杀人。

法庭当时是根据李昌钰针对死者家中毛巾上发现的血迹所做的证词，裁决两名青年有罪，分别判处二人入狱50年和55年。

李昌钰当年作证时说，毛巾在浴室发现，距离凶案现场不远，凶手可能在作案后清理现场时触摸到这条毛巾，毛巾上发现的污渍与血迹相符。

法官：无证据显示李昌钰曾进行血液检测

不过，康州联邦法官波登周五在长达84页的裁决书中指出，没有证据显示李昌钰当时进行了血液检测，而记录中有证据显示，实际进行的测试并未显示毛巾上存在血液。

美国媒体报道，法庭的裁决意味着，李昌钰可能得为此付出数百万美元的赔偿金。

李昌钰暂未回应美国媒体的置评请求。

伯奇和亨宁两人在谋杀案审判后提出上诉，而检测显示毛巾上的污渍并非血迹。两人的罪名于2020年撤销后，李昌钰曾辩称，在57年从业生涯调查的逾8000起案件，从来无人指控他有任何不当行为或故意作伪证，“这是我必须为自己辩护的第一桩案件”。

现年84岁的李昌钰在康州纽黑文大学（University of New Haven）担任名誉教授。这起命案发生时，李昌钰尚未闯出名堂。他因在1995年辛普森（O.J. Simpson）杀妻案担任辩方专家证人而声名大噪。