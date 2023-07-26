近百头领航鲸在澳洲搁浅 逾半已死拯救行动继续

近百头长肢领航鲸星期二（7月25日）被发现在澳大利亚西部的切恩斯海滩（Cheynes Beach）搁浅，西澳州动物保护部门与志愿者随即展开救援行动。截至当地时间星期三（26日）下午，已有51头搁浅鲸鱼死亡，但当局对其余45头鲸鱼将能安全地重返大海表示乐观。

救援人员正在观察存活鲸鱼的情况，一旦确认鲸鱼已有足够体力，志愿者将乘皮筏艇引导鲸鱼穿越岸边岩石区，进入较深的水域。

鲸鱼集体搁浅的事件在澳洲和新西兰时有发生。专家指出，领航鲸是群居生物，若有同伴出现危险，其他鲸鱼可能会跟着它，从而集体受困。