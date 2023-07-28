联合国称地球进入“全球沸腾时代”

（纽约／巴黎综合电）科学家证实，今年7月即将成为史上最热月份。联合国秘书长古特雷斯警告，全球暖化时代已经被取代，地球已进入“全球沸腾时代”。

全球暖化时代已经结束

古特雷斯星期四（7月27日）在纽约联合国总部发表讲话时，呼吁各国政府立即采取大胆行动减少温室气体排放。他说：“气候变化就在眼前，这问题很可怕，但这才刚刚开始。全球暖化时代已经结束，全球沸腾的时代已经到来。”

联合国世界气象组织说，今年7月前三个星期的全球平均气温已高于此前任何同期的水平。隶属欧盟的哥白尼气候变化服务局则指出，今年7月“极有可能”成为自1940年代有记录以来最热的月份。

这意味着，2015年《巴黎协定》要把全球升温限制在1.5摄氏度的目标，面临严重困难。

哥白尼负责人布诺坦普星期四说，这段时期的气温可能是几千年来人类史上未见的。

他告诉记者：“就气候而言，过去几个星期算是相当异常。以全球平均气温计算，我们发现，最热的21天都发生在这个月。”

自1800年代末以来，全球气温已上升约1.2摄氏度，热浪因此更为炎热、持续时间更长且更频繁，暴风雨、洪水等其他极端天气也加剧了。

世界气象组织：7月极端天气影响数百万人 全球须为热浪来袭做好准备

世界气象组织秘书长塔拉斯说：“7月的极端天气影响了数百万人，这就是气候变化的残酷现实，也预示了未来世界的情况。”

他强调：“减少温室气体排放比任何时候更紧迫。采取气候行动并非奢侈，而是必须。”

世界气象组织之前警告，极端高温是最致命的气象事件之一，今年出现厄尔尼诺现象（El Nino）的可能性增加，可能加剧全球升温，世界须为热浪来袭做好准备。

根据世界气象组织星期四发布的报告，亚洲是世界上蒙受气候变化灾害最严重的地区，去年承受81起与天气和水患相关的灾害，其中大多是风暴和洪灾。

北半球其他地区也持续遭遇极端天气，多个国家陷入水深火热。加拿大林火未灭，又暴雨成灾。在欧洲，面对高温热浪的希腊发生山火，巴尔干半岛却出现强降雨，意大利还降下冰雹。

在美国，连日来席卷西部和南部的热浪如今已蔓延到东部，影响该国约一半人口。

美国加大劳动队伍保护措施 特别是对烈日下工作劳工

美国总统拜登周四在白宫说，气候变化导致的极端高温天气对生命构成威胁，在美国更是“头号杀手”，每年造成600人死亡。他宣布加大劳动队伍保护措施，特别是对在烈日下工作的劳工。

为了保护工人，欧洲工会联合会此前也呼吁欧盟委员会，立法规定户外工作最高温度限制。

国际能源署首席能源建模师科奇指出，要减缓气候暖化，全球必须采取更积极的措施。这意味着，到了2030年，全球部署的可再生能源须增加两倍，能源效率增加一倍，石油和天然气业的甲烷排放量须要减少75%。

科学家此前警告，过去几十年里，已有数十万人因热浪和野火引发的极端高温而死亡。各国政府必须展示意愿和领导能力，落实《巴黎协定》设下的目标，把本世纪末的升温幅度控制在工业化前水平的2摄氏度以内。