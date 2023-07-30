沙特办乌克兰和平会议 邀30多国出席

（利雅得综合电）沙特阿拉伯将于8月主办有关乌克兰和平计划的会议，邀请西方国家和乌克兰，以及印度和巴西等主要发展中国家与会。

《华尔街日报》引述数名外交官说，会议将于8月5日至6日在红海港巿吉达举行，来自印度尼西亚、埃及、墨西哥、智利、赞比亚等多达30个国家的高级官员受邀出席。

报道说，乌克兰和西方官员希望，这次排除俄罗斯的会议能够争取到国际社会支持有利于乌克兰的和平条款。

报道称，在受邀国家中，目前尚不清楚有多少国家将出席，预计今年6月出席在哥本哈根举行的类似会谈的国家将再次参加。

英美及欧盟已确认出席

英国、南非、波兰和欧盟等已确认出席，美国国家安全顾问沙利文预计将与会。

俄罗斯总统普京星期六（7月29日）说，非洲倡议可作为乌克兰和平的基础，但乌克兰的袭击行动使和平难以实现。

非洲领导人星期五在圣彼得堡同普京会面时，敦促他落实他们提出的和平计划。普京在隔天召开的记者会上说，非洲倡议的要点之一是停火，但乌军正在实施大规模的进攻行动。“当我们受到攻击时，我们没法停火。”

至于启动和平谈判的事宜，普京说，俄罗斯没有拒绝和谈，但要展开这一进程，还须俄乌双方都同意才行。

乌克兰总统泽连斯基拒绝现在停火，因为这将使俄罗斯控制乌克兰近五分之一的领土，以及让俄军有时间重新整队。他要莫斯科先撤军，才肯参加和谈。

俄罗斯则说，唯有基辅接受“新现实”（指俄罗斯的领土主张），和平谈判才可能展开。

俄国防部：已阻两起乌克兰无人机袭击

俄罗斯国防部星期天（30日）宣称，俄摧毁了三架试图攻击莫斯科的无人机，以及挫败了乌军用无人机袭击克里米亚的企图。没有人在这两起事件中受伤，但莫斯科的两座办公楼受损，莫斯科伏努科沃（Vnukovo）国际机场一度关闭。

俄罗斯国防部说，意图攻击莫斯科的三架无人机中，一架在莫斯科郊区被击落，另外两架受“电子战系统压制”，失去控制，坠毁在一个办公楼集中的区里。

莫斯科市长索比亚宁说，两座办公大楼的外墙受到轻微损坏。现场拍摄的照片显示，两座建筑物的几扇窗户被撞飞，钢筋扭曲受损，文件散落一地。

在克里米亚，俄罗斯国防部说，“16架乌克兰无人机被防空火力摧毁，另外九架无人机遭到电子战系统压制，未能到达目标就坠入黑海”。

俄罗斯于2014年吞并克里米亚。去年初，乌克兰战火点燃后，克里米亚一直是基辅的攻击目标，只是最近攻势更猛烈、更频密。基辅多次表明，要收复克里米亚。

乌克兰称，俄军导弹星期六袭击了乌克兰东北部城市苏梅一座教育中心，造成至少一名平民死亡，五人受伤。乌克兰南部城市扎波罗热一座公寓也被俄军导弹击中，两人死亡。