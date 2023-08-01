【东谈西论】在“去美元化”的趋势下，中国有意挑战美元的地位吗？



今年5月29日，巴西总统卢拉在与委内瑞拉总统举行的联合记者会上再次提到“去美元化”。卢拉说他梦想能拥有一种非美元的区域性货币，这样巴西和委内瑞拉就可以不依赖美元来进行贸易。

这已经不是卢拉第一次公开谈到“去美元化”。他曾经发表文章质疑，为什么所有国家都要用美元来进行贸易结算。卢拉也主张金砖国家应该建立一个统一的货币体系。今年四月，卢拉访问中国时就提出了类似的观点。

什么是“去美元化”？国际上常常说的美元霸权地位是什么意思？“去美元化”对国际货币与金融秩序又会带来什么影响？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑详细解析。

精彩片段

主持人韩咏红： 俄乌战争以后，美国制裁俄罗斯，把俄罗斯的美元资产冻结了。有一些国家就觉得，我用美元不是很靠谱，如果有一天我在外交上在政治上采取的一些行为，让美国决定要制裁我，那我的美元资产就完全被冻结化、为水了。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑： 我对这个“去美元化”其实是有意义的，我觉得是分散风险，就是说不能完全依赖于美元......中国有句俗语叫做不要在一棵树上吊死。所以（这）就是一种分散风险的需要。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：