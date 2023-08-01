莫斯科再遭无人机袭击 美国：不支持乌攻击俄境内目标

（华盛顿/基辅综合电）俄罗斯首都莫斯科星期二（8月1日）再遭无人机袭击，但未传出伤亡报告。俄罗斯国防部说，面对乌克兰频频对俄民用基础设施发动“恐怖袭击”，俄军已加大对乌军事设施的攻击。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期一（7月31日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时重申，美国并不鼓励或支持乌克兰对俄境内目标发动袭击。

俄罗斯国防部说，星期二凌晨挫败基辅政权对莫斯科的袭击图谋，俄军防空系统在莫斯科西郊击落两架来袭的无人机，另一架无人机被电子作战技术压制后，坠落在一个办公楼密集区。

莫斯科市长索比亚宁说，其中一架无人机坠落时击中一栋办公楼，导致21楼的玻璃外墙受损，但没有人员伤亡报告。据彭博社报道，21楼是俄经济部办公室所在之处。此前，莫斯科也在星期天（7月30日）遭受无人机攻击，当时这栋大楼也受到轻微损坏。

星期二的袭击发生后，莫斯科伏努科沃（Vnukovo）国际机场一度关闭。这座机场也在星期天的袭击后短暂关闭。

近期俄罗斯频频遭受无人机攻击，莫斯科把这些攻击归咎于基辅。乌克兰很少对这类事件置评，但乌克兰总统泽连斯基星期天称，战争正“回到俄罗斯领土”，称这是“不可避免、自然与绝对公平的过程”。

俄罗斯国防部长绍伊古星期一称，基辅在“所谓的反攻行动失败的背景下，转而集中对民用基础设施实施恐怖袭击。”作为回应，俄罗斯已加强对乌克兰军事设施的打击力度。

克里姆林宫发言人佩斯科夫同日说，俄罗斯已采取一切措施来保护民用基础设施，莫斯科市和莫斯科州暂无提高恐袭威胁等级的计划。

乌克兰内政部长克莱门科说，泽连斯基的家乡、中部城市克里维里赫一栋住宅楼星期一遭俄罗斯导弹击中，造成六人死亡，包括一名10岁女童和她45岁的母亲，另有75人受伤。

泽连斯基在当晚的全国讲话中指责俄罗斯“继续恐吓和平的城市和人民”。

美国本周派代表参加乌克兰和平峰会

另一方面，美国国务院发言人星期一确认，美国将派代表出席本周末在沙特阿拉伯举行的乌克兰和平峰会。峰会议题是泽连斯基提出的和平方案，俄罗斯虽未受邀，但正关注峰会进展。

佩斯科夫说：“当然，俄罗斯会留意这场峰会。我们必须了解峰会制定了哪些目标、讨论了什么事。任何促进和平解决方案的努力都值得积极评价。”

他也重申俄方立场，即目前没有与乌方进行和谈的基础。“只要基辅政权仍完全被用作西方集体与俄罗斯作战的工具，它就不会想要，也不可能寻求和平。”

另据彭博社引述消息报道，泽连斯基可能在9月前往纽约参加联合国大会，为乌克兰和平方案争取支持。不过，泽连斯基行程尚未确定，计划仍可能有变。俄总统普京则预计不会到纽约与会。

乌克兰的10点和平方案包括俄军撤出乌克兰，释放所有战俘，确保粮食和能源安全等。据悉，基辅正推动在联合国大会期间就和平方案举行会议，但由于这涉及复杂的后勤工作，乌克兰的一些盟友希望在原定框架内进行相关讨论。