韩国男子开车冲上人行道持刀砍人 致一死13伤

（首尔综合电）韩国京畿道城南市星期四（8月3日）发生有人开车冲上人行道后，持刀随机砍人事件，造成一人死亡、13人受伤。

嫌犯已经落网，目前还不清楚作案动机。这是韩国在两周内发生的第二起持刀伤人案，一些网民对向来安全的国家接连发生骇人的随机伤人事件表示担忧。

事发地在首都首尔东南部约20公里的城南市盆唐区（Bundang），是首都圈内的一个富裕地区，也是许多通勤者居住的地区。出事的是毗邻书岘（Seohyeon）地铁站的一座大型商场，里面有一家大型百货商店和其他店铺。

当地时间星期四下午5时55分（新加坡时间下午4时55分）左右，警方接报有人在书岘站附近持刀砍人，随即赶到现场。傍晚6时零5分左右，警方在现场附近逮捕一名20多岁的男性嫌犯，初步判断他是单独作案，没有同伙，暂不清楚他的犯罪动机。

开车冲上人行道撞行人 下车进百货商店挥刀伤人

据韩联社报道，嫌犯先是开车冲上地铁站附近的人行道，撞伤五名行人，随即下车进入百货商店，在一楼和二楼挥刀伤人，造成九人受伤。

被撞伤的五人中有四人重伤，一人伤势较轻。受刀伤的四男五女，五人20多岁，其余四人分别为40多岁至70多岁。他们大多腹部、腰部等位置受伤，除了一人轻伤，其余都是重伤。一名60多岁的伤者过后不治。

有消息人士称，嫌犯是一名快递业工人。据目击者说，他作案时穿黑衣、戴墨镜，手持一把五六十公分长的刀。据报现场拍摄到的照片显示，地上有血迹，至少有一架紧急医疗直升机停在现场待命。

网上照片显示，嫌犯身穿黑衣、戴着墨镜，手持一把刀。（取自微博）

嫌犯的快速药物检测结果呈阴性，事发时也没有受到酒精影响。警方将对他的毛发样本进行详细检验，并了解他是否患有精神疾病的记录。据报道，他反复向警方做出令人费解的陈述，包括称有“不明组织”试图雇杀手杀害他。

7月21日，韩国首都首尔一个地铁站附近也发生持刀伤人事件，造成一死三伤。据报道，30多岁的男性嫌犯与死者并不相识，他被控谋杀罪和意图谋杀罪。

持刀伤人案接连发生，引起一些韩国民众的担忧。一名网民在社交媒体上写道：“书岘站附近的袭击案真的很可怕。发生这样的事件后，我们出门时怎么会感到安全自在呢？”

韩国通常被视为非常安全的国家。根据官方数据，2021年韩国的杀人事件是每10万人中仅1.3人遇害；美国则是每10万人中就有7.8人被杀。