韩国承诺改善营地 世界童军露营大会活动继续

在韩国西部全罗北道扶安郡举行的世界童军露营大会开幕三天后已有数百名参与者中暑，有70人确诊冠病，要求停止活动的呼声不断。英国、美国和新加坡的童军相继宣布提前撤离营地。

不过，韩国政府星期六（8月5日）宣布，这个2日在扶安郡新万金开幕的大会将按原定计划举行到12日。当局承诺，会紧急投入清洁工和空调车等，以改善营地环境。

由于高温天气和营地设施不完善的影响，世界童军运动组织4日发声明说，已向主办单位韩国童军协会提议“借由其他方式提早结束表定活动，并在各国参与者返国之前给予各种协助”。

英国的童军代表团规模最庞大，参与的童军与志工共有4400多人。他们从星期六起分批拔营，转入首尔的多家酒店。英国驻韩副大使威尔说，英国童军代表团下周将在首尔展开活动。

有1500多人的美国童军代表团也决定在星期天（6日）离开营地，转到首尔以南平泽的美军基地。美国童子军运营委员长保尔森告诉韩联社：“考虑到我们所经历的事情和天气、营地的条件，为了好好照顾青少年们，我们决定撤出营地，到驻韩美军基地汉弗莱营。”

152代表团留驻营地 韩政府将改善设施

新加坡童军团也决定提前撤出。其余152个代表团则决定留下。

韩国总理韩德洙5日到新万金世界童军露营大会媒体中心，在记者会上说：“各国代表团今天召开会议后，决定继续参加活动。大会将如期于本月12日闭幕。政府考虑到天气炎热，鼓励离开新万金，到其他地区参加活动。政府会提供交通方面的支援。与此同时，政府会更努力改善活动现场的条件。”

据悉，韩国政府将投入678名卫生清洁工、每天最少提供5万瓶矿泉水、启动24小时开放的医疗设施等。此外，当局将安排代表团到首尔、釜山、平昌和庆州等地的名胜古迹参观。

韩舆论强烈谴责政府欠缺准备

韩国舆论界强烈谴责当局，在主办这么大型的活动之前没有做好准备，而是等出事了才亡羊补牢。

据舆论，早就有人指出新万金不适合办规模这么大的露营活动，但政府并没有认真研究。此外，政府花六年时间、投入1000亿韩元（约1亿新元）来筹备这个大会，准备工作却明显不足。

韩联社指出，这个大会由韩国的三名部长负责，即女性家族部长、行政安全部长，以及文化体育观光部长，却没有一个统筹机构，结果导致具体工作分配不明确。它说，这明明是能提高国家形象的重要项目，政府也为此投入了巨额预算，若中央政府从一开始就有效统筹规划和主导，就不会有如此丢脸的结果。