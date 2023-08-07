美企加速减少对中国供应链依赖 中国进口暴跌24％

（华盛顿综合电）美国企业纷纷加速减少对中国供应链的依赖。美国的官方数据显示，今年头五个月，从中国的进口暴跌24％，墨西哥在今年首四个月已取代中国成为美国最大贸易伙伴国。

《华盛顿邮报》引述美国普查局的数字报道，许多美国大企业，包括惠普、史丹利百得（Stanley Black & Decker）与乐高（LEGO）等，近年来一直在为美国消费市场调整供应链，既为了避开超级大国之间的竞争所带来的风险，也是基于更长期的商业策略，即在更接近消费者的地方生产消费品。

牛津经济研究院的数据指出，美国人目前花在进口产品的支出当中，每六美元就有一美元用于购买中国产品；在冠病疫情暴发前，这个比例是每四美元就有一美元花在这方面。日本也在减少从中国的进口，欧洲国家如德国、法国等，基本上没有太大变化。

政治和经济因素驱动全球供应链调整 中国独霸地位被墨西哥越南泰国蚕食

在投资方面，到中国建厂的外国投资者也越来越少。数据显示，在中国未开发地区，即所谓的“绿地”（greenfield）的年度投资，从2010年的1000亿美元（约1340亿新元）暴跌到2019年的500亿美元，去年更降至180亿美元。

目前，墨西哥、越南及泰国在不断蚕食中国的供应链独霸地位。越南和泰国已成为外国公司在此区域内寻求供应链多样化的主要替代选择，印度也吸引到一些大制造商，如苹果公司有意在那里增加生产手机。

报道指出，政治和经济两大因素在驱动全球供应链重新调整。几年前，美国的特朗普政府对近三分二中国商品实施进口关税，造成订单减少。就中国本身来看，中国工人的工资不断增加，使它逐渐失去廉价劳工的优势；此外，中国领导人习近平以国营企业为中心的经济战略、整肃大批私人公司，以及对拜登政府的强硬态度等，让中美的商业关系进一步降温。

牛津经济研究院的首席经济师斯莱特说，中美两国的敌对和对抗加剧，“开始影响私人领域的决策，因为这改变了风险轮廓”。

美国政府对中美贸易一直有个积极的说辞，一再向中国政府保证美国只是要将商业关系“去风险”，把关键的供应链转移到国内或盟国，而不是要使双方经济脱钩。美国财长耶伦7月访华时还说，去年中美贸易额创纪录表明两国企业在贸易和投资方面还有很大的空间。

不过实际上，美国已经以国家安全为由，限制向中国出口最尖端的半导体产品，而且很快会宣布限制美国对中国技术领域的投资。斯莱特说：“我们看到美国的脱钩行动会持续。真正的问题是，会扩大到什么程度。”