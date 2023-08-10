美国冠病住院病例今年首现上升趋势

（华盛顿综合电）随着酷热促使人们待在室内，加上防止感染的意识逐渐减弱，美国因感染冠病病毒而入院治疗的病患人数今年首次出现上升趋势。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，同截至6月24日的那一周相比，7月最后一周的冠病入院人数上升了43%。截至7月29日的一周，入院人数为9056人，比前一周增加了大约12%。

公共卫生官员和专家吁谨慎应对

虽然入院人数还是低于过去三年的任何其他时间点，但全国各地的公共卫生官员仍呼吁公众谨慎应对。

专家说，随着冠病在全球扎根，偶尔出现的病例增多和入院人数增加的情况可能会持续下去。专家也提醒，冠病仍然对老年人和免疫系统受损的人构成威胁，即使是那些没有危险因素的人，也可能出现持续时间较长的冠病症状。

美国乔治敦大学医学教授古德曼指出，这不是一次“全面、可怕的全球疫情，但疫情也没有完全消失”。

针对目前流行病毒株 新疫苗将于秋季上市

据了解，新疫苗将于秋季上市，这些疫苗主要针对目前流行的病毒株。

美国疾管局说，目前在传播的EG.5变种毒株并不意味着冠病变种病毒发生了主要变化，9月更新的疫苗将可提供保护。

世界卫生组织星期三（8月9日）将目前在美国和中国等地迅速传播的EG.5病毒株列为“须留意的变异株”，但认为这一变种毒株似乎并没有比其他变种毒株对公共健康构成更大威胁。

此变种病毒估计占美国活跃病例的约17%，是美国近期冠病病例上升的主要原因，并且中国、韩国、日本和加拿大等国也发现了这种病毒。

世卫在一份风险评估中说：“总的来说，现有证据并不表明EG.5与目前流行的其他奥密克戎毒株后代谱系相比具有额外的公共卫生风险。”