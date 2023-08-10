【世界大解说】福岛核废水排海 日本海鲜还能吃吗？

核废水排海后日本海鲜还能不能吃？是坊间最近热议的焦点。虽说日方计划周详也获国际认可，可还是难以消除消费者的疑虑。整个核废水排海过程如何进行？废水怎么处理？我们又该如何从科学角度充分了解排进海里的水摄入人体是否安全？本期《世界大解说》采访了海内外环境与核能专家、日式料理主厨，也走访了食客，尝试寻找答案。

国际原子能机构7月4日宣布，日本福岛核废水排放计划符合国际公认安全标准。日本媒体最近引述官方消息说，福岛第一核电站超过130万公吨核废水预计最快会在8月底开始排入海中，核废水排海看来势在必行。

日本《朝日新闻》8月7日报道称，日本首相岸田文雄将在8月17日到美国访问，与美国总统拜登和韩国总统尹锡悦会面并说明排放福岛处理水的安全情况；相信排海作业在那之后就会很快启动。

据日本媒体报道，日本最快在8月底启动福岛核废水排海计划。（路透社）

这些废水排入日本东面的太平洋后，会给周边海域的海洋生态带来多大影响？如何保障从日本进口到我国的海鲜，仍可安全食用？

视频内容：

2:10 福岛核废水的排放过程

福岛核废水的排放过程 3:46 “氚”无处不在 微量摄入对人体无害

“氚”无处不在 微量摄入对人体无害 6:54 强推核废水排放计划 日本惹怒渔民与邻国

强推核废水排放计划 日本惹怒渔民与邻国 10:21 新加坡食客怎么说 “核污染海鲜”疑虑如何化解？

ALPS可过滤62种放射性元素 留下漏网之鱼“氚”

日本何以坚称，即将排放入海的核废水“安全”？根据日本官方和东京电力公司的说法，核废水在排入海里前会经过滤处理，确保符合国际公认安全标准后才排出。

图/林玲莉

福岛第一核电站的核废水在过滤前含有多达64种有害的放射元素，当中包括碳-14（Carbon-14）、铯-137（Caesium-137）、锶-90（Strontium-90）和氚（Tritium）。

不过在东京电力公司利用ALPS（Advanced Liquid Processing System）过滤系统对废水进行一次或多次过滤后，可把其中几乎所有辐射元素降至监管标准，唯一例外的是“氚”。

世界卫生组织规定，饮用水的氚含量不得超过每公升一万贝克。为让核废水达标，日本将核废水排入海里前，会以100 对1的比例，用海水来稀释核废水，先把氚的浓度降低到每公升不到1500贝克再排出。

比起世卫组织的规定，福岛核废水的氚浓度只是安全含量的不到两成，而整个排水过程将横跨30年。

“氚”无处不在 微量摄入对人体无害

氚虽然属于辐射元素，但专家普遍认为微量的氚不会对人体构成威胁。自来水、雨水、饮用水，甚至是人类体内，都自然存在一些微量的氚。

图/林玲莉

如果喝进体内的氚只属微量，身体在一个月内就会将它自然排出。只有当氚的摄入量太大，才有可能带来致癌风险。

英国朴次茅斯大学环境科学教授史密斯（Jim Smith）受访时指出，把含有氚的核废水排进大海的做法不是日本首创。中国和法国的核设施也长年把小量的氚排进大海、河流或者湖泊里。

他说：“相较于世界各地核设施的情况，福岛的氚排放量其实相对算小了。中国有个核电站，每年排放的氚含量比福岛排放量高出三倍。在法国，拉哈格核燃料处理厂每年排放量要比福岛多450倍。我们至今也没看出任何显著的辐射量，即便这个做法已经持续了好几十年。”

“氚”不会在生物体内淤积 不影响海产食品安全

一些批评者担心，福岛核废水的放射性物质可能在海产体内淤积，在食物链的各级生物体内逐渐递增，出现所谓的“生物放大作用”（Biomagnification），进而威胁海洋生物健康和食品安全。

不过史密斯教授强调，氚化水化学性质与普通水相似，一般不会产生上述效应。

他说：“何况日本计划排放的核废水氚浓度是每公升不到1500贝克，只达世卫饮用水氚含量标准的七分之一。我们相信从鱼身上检测到的氚含量也差不多，而这个氚含量所引发的辐射剂量非常低，对鱼儿和海鲜食用者都一样。”

图/林玲莉

独立专家团队和国际原子能机构的评估也显示，大量食用福岛周边海鲜的消费者，一年承受的辐射剂量预计不到1微西弗，远低于人类一年平均承受的2400微西弗自然辐射。

强推核废水排放计划 日本惹怒渔民与邻国

尽管日本当局和国际原子能机构不断重申，福岛核废水排放计划安全有效，可能产生的影响 “根本微不足道”，核废水排放计划2021年公布至今，日本国内外的抗议声浪一直不曾间断。

百多名韩国大学生8月9日在首尔抗议日本的核废水排海计划。（路透社）

福岛渔民尤其担心，核废水排海计划会再次重挫当地渔业，令最近才逐渐回升的渔获价格再受打击，影响渔民的生计。

日本周边的邻国也对日本执意推行核废水排海计划表示强烈不满，其中以中国的反应最为激烈。

国际原子能机构7月4日发表报告后，中国立刻指出，报告结论有局限也显得片面，不能成为日本排放废水的“通行证”；7月7日更是宣布加强监测力度，对来自日本其他地区的食品实施100%的查验。

香港同7月12日也宣布，若日本启动核废水排海计划，将禁止日本10个都县的海鲜进口。

对此，史密斯教授认为，日本排放核废水的事件已被政治化，不利于民众对事实的理解。他说：“我认为终究该回归科学，如果要真正帮助人的话。”

政府设保守安全上限 专家：公众不必杞人忧天

就新加坡的情况而言，新加坡食品局在7月6日发表的声明中指出，新加坡自2021年5月起，已解除福岛食品在出口到我国前须进行放射性污染物检测的要求。

图/林玲莉

不过当局还在持续密切监测从日本进口的食品；2013年以来，就没再发现任何日本进口食品含有核辐射。而在2022年，新加坡从福岛进口的食品，也只占总进口额不到0.01%。

《世界大解说》节目组尝试联系本地几家大型日式料理业者，了解食材来源和应对措施，但他们大多拒绝受访。

其中，日本人气超市Don Don Donki只发来照片和简短回复，说超市已在门店各处张贴告示提供ALPS处理水和氚的相关信息以消除食客疑虑。

Don Don Donki已在旗下门店张贴告示提供ALPS处理水和氚的相关信息。（林泽锐摄）

Maetomo日式料理餐馆创办人兼主厨前友章宏受访时则告诉《世界大解说》节目团队，他进口的日本食材都源自大阪，那里的鲜鱼都从日本南部海域捕捞，而非福岛附近海域。

他说：“大阪中央市场会对海产进行辐射监测，确保海产符合安全标准，才包装运送到新加坡。”

Maetomo日式料理餐馆创办人兼主厨前友章宏在新加坡日式料理行业打拼14年，据他所说，本地的日式料理食材大多从东京或大阪进口。（林泽锐摄）

新加坡核研究与安全所所长庄庆耀受访时指出，政府的安全上限设得很保守，是基于消费者一整年里几乎餐餐吃进辐射污染食品，而导致放射性物质在体内淤积。他因此呼吁国人不必对日本核废水排海一事过于担心，“即使偶尔不巧吃进一两顿，对身体的害处其实是很低的”。