拜登称中国为“定时炸弹”

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，中国正面对经济和人口问题，他担心这个全球第二大经济体会因此变成可能威胁全球其他地区的“定时炸弹”。

拜登星期四（8月10日）在犹他州的政治筹款活动上说，中国经济增长放缓，失业率居高不下，达到退休年龄的人口超过劳动人口。

他指中国“陷入麻烦”。“这是不妙的，当坏人出状况时就会做坏事。”

拜登这番讲话令人想起他今年6月在另一场筹款活动中的言论，当时拜登称中国国家主席习近平为“独裁者”，北京随即指拜登的言论是一种挑衅。

拜登星期四重申，华盛顿无意与北京发生冲突，美国希望与中国保持理性关系，目前正在密切关注中方的动向。

7月份，中国陷入通货紧缩，出厂价格跌势延续。中国可能正在进入一个经济增长大幅放缓、消费物价和工资停滞时代，与世界其他地方的通货膨胀局面形成鲜明对比。

拜登星期四还将中国的“一带一路”倡议形容为“债务枷锁”（debt and noose），因为参与国必须接受一些条款才能获得资金。

彭博社的报道指出，这是迄今为止拜登对中国做出的最令人担忧的言论之一。当前，拜登正尝试在钳制中国经济和南中国海行动，同时与中国领导人达成外交和解，防止双边关系继续往低谷陷落。

拜登签署行政令 限制美企对华投资敏感技术

拜登星期三（9日）签署行政命令，限制美国公司和个人在敏感技术领域对华投资，包括半导体、量子运算与人工智能（AI）。中国外交部和商务部提出严正交涉，中方强调保有采取相应反制措施的权利。

《金融时报》星期四报道，拜登签署行政命令后，美国投资者纷纷尝试评估，新措施对他们在华企业的潜在影响，并权衡是要遵守新条例或是退出中国市场。

一名总部位于上海的半导体初创企业老板透露，他决定把团队迁出中国。他告诉《金融时报》：“消息传出后，我决定将团队迁出中国，或至少撤出一部分的人员。否则，融资将受到严重限制。”

拜登的新行政命令，尤其是人工智能被纳入禁止范围，可能阻遏美国投资者购买中国公司的股票。

美国美富律师事务所（Morrison & Foerster）私募股权首席执行官埃利斯说：“人工智能无处不在，且大部分具双重用途……我们不能设定它的使用范围。”

业内人士指出，美国投资者已经在减少或限制对华投资，无论有没有这项新的行政命令，这种趋势都无法逆转。

一名欧洲风险投资人说：“美国风险投资公司投资中国的时代已经结束了。”

一些基金经理、说客（lobbyist）和国会议员则认为，拜登的行政命令给投资者带来更多的疑问。目前还不清楚拜登政府要如何在不准投资，以及仅须通知当局但还是可以投资之间划清界限，这会在过渡期间让投资者进退失据。