《读卖新闻》：日美拟共同开发 新型高超音速导弹拦截系统

日本首相岸田文雄星期五（8月18日）访问美国，预料将同美国总统拜登一起宣布，携手研发高超音速导弹拦截系统。

《读卖新闻》星期天（13日）引述多名政府人士消息报道，岸田此趟到美国参加“美日韩”峰会，其间将会与拜登单独举行会谈，敲定新型导弹拦截系统合作协议。日美两国在2017年已经携手，完成“SM3 Block 2A”改良型拦截导弹系统，现在将是第二次在导弹领域合作。

日本媒体指出，日美警戒中俄在高超音速导弹上的发展，联手研发新的拦截导弹是要达到日美导弹防御一体化。

据报道，中国和俄罗斯在高超音速武器的研发上都进展神速，这类新导弹的速度是音速的五倍（五马赫），能在低空中以不规则轨迹飞行，以目前的雷达技术很难探测和拦截。

中国在2021年7月成功试射高超音速导弹，而俄罗斯已在乌克兰战争中使用这类导弹。此外，朝鲜近来也在测试高超音速导弹，在2022年1月的测试中，据称最高速已达10马赫。

美国情报局今年3月指出，中国可能已经部署了能够打击美国太平洋基地的武器。基于对中俄挑战的担忧，较早前日美有计划加强陆海空合作机制，开发新型导弹拦截系统相信是其中的焦点项目。

日媒：日美拟10年内研发可拦截高超音速导弹技术

《读卖新闻》透露，日美计划在10年内，研发可拦截高超音速导弹的技术，全面加强导弹防御能力和提升威慑力。据了解，日美导弹拦截系统研发重点，将放在更早期发现和追踪来犯导弹。

据《读卖新闻》报道，日本防卫当局还希望，借此合作参与美国的卫星战略。

去年底，日本当局出台新安保方针标明，为了达到自卫效果，要具备“反击能力”，攻击对方的导弹基地。有分析认为，日美将开启的先进导弹拦截系统，将成为日本实现“反击能力”的催化剂。

2019年1月，美国政府批准出售两套陆上导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”给日本，以协助日本创建扩展多层次防御，对抗弹道导弹等更为复杂的威胁。