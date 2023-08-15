耶伦：中国经济放缓对美国构成风险

（拉斯维加斯／华盛顿综合电）美国财长耶伦说，中国经济放缓对美国来说是个“风险因素”，但这并未明显削弱她对美国经济的乐观看法。

耶伦星期一（8月14日）在拉斯维加斯发表演讲，宣扬拜登政府的经济政策成果。她过后对记者说：“中国经济放缓对亚洲邻国的影响最大，对美国也会产生一些溢出效应……我们姑且称之为风险。”

耶伦发表上述言论的几天前，拜登批评中国的经济问题是一颗“定时炸弹”，并称中国领导人是“坏人”。他说，由于中国经济增长放缓和失业率居高不下，中国遇到了“麻烦”。

中国近期发布一连串令人失望的经济数据，人民币跌至去年11月以来的最低水平，今年内已下跌约5%，是继日元之后亚洲表现最差的货币；银行贷款降至14年最低点；消费物价指数和生产者价格均下降；出口下滑幅度为2020年2月以来最大。

耶伦说，中国经济增长放缓、俄乌冲突，以及气候变化，可能对美国经济构成风险，甚至不排除经济衰退的可能性，但她对美国经济的前景依然保持乐观。她说：“我对美国的整体前景感觉非常好……美国经济增长放缓，但增长依然是稳健的，就业市场非常强劲，通胀正在下降。”

民调：不少选民认为美国经济表现差劲

美国经济表现虽优于预期，但根据近期一项民调，在2020年总统选举中支持拜登的选民，很多却认为在拜登领导下，美国经济表现差劲，他们可能不会在明年大选中投票支持拜登连任。

耶伦被问及为何民调显示大多数美国人认为经济形势不佳时，她说，尽管美国人对整体经济看法没那么乐观，但“被问及个人财务状况时，70%或更多的人表示感觉良好”。

耶伦也指出，自拜登2021年1月执政以来，美国新增1300万个就业机会，而且美国25岁至54岁的壮年人口就业比率达到了20多年来的最高水平。目前壮年女性的劳动参与率为历来最高，黑人和拉丁裔的失业率也是有记录以来最低的。

她说：“这些不是抽象的统计数据……而是实实在在地体现在美国人重返工作岗位，能够把食物摆上餐桌、养家糊口并为退休生活而储蓄。”

美国需要多元化清洁能源供应链

耶伦在演讲中也强调，美国需要多元化的清洁能源供应链，并警告清洁能源生产，包括电池、太阳能板和关键矿物等不应集中在少数国家。

耶伦没有点名任何国家，但中国目前生产大部分电动汽车电池，美国财政部也留意到中国对全球关键矿产加工具有高度控制权。国际能源机构近日也发布报告说，全球大规模制造技术，如太阳能光电池和风能系统的生产能力，至少60%掌握在中国手中。

耶伦强调，美国去年8月通过的《通胀削减法案》，目标之一就是要建立具有韧性和多样化的清洁能源供应链，以“减少瓶颈，降低干扰，保护我们的经济安全”。

这个法案包含了5000亿美元的支出和税务优惠，旨在发展清洁能源、削减医疗成本和增加税收。