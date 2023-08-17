美副财长：中国经济问题对美国和全球经济构成阻力

（华盛顿综合电）美国副财长阿德耶莫星期三（8月16日）说，中国的经济问题已证实正对美国和全球经济构成阻力，并不客气的指中国的经济问题是自己造成的。

阿德耶莫当天接受彭博电视访问时指出，美国经济是全球经济增长的引擎，美国的经济增长是基于美方做出的政策选择，例如《降低通胀法》（IRA）让美国在降低通胀的同时也制造就业机会。

阿德耶莫在《降低通胀法》通过一周年之际发表谈话，他提到该立法已经催生了200多个项目，相当于在美国经济注入约1100亿美元（约1497亿新元）的潜在投资。

对于中国，阿德耶莫指中国做出“一系列不同的决定”，现在正对美国和全球经济构成了阻力。面对这样的情况，他强调，美国的经济政策使到国家经济可以在取得增长和制造就业机会的同时，有能力把通胀压下来，这使美国比起其他国家能够更好的应对中国经济问题的冲击。

阿德耶莫把中国面临经济问题归咎北京

阿德耶莫把中国面临的经济问题归咎于北京本身，他比财长耶伦更直白地批评中国的经济。耶伦星期一指中国问题是美国面临的一个“风险因素”。

市场对中国经济增长前景的担忧本周继续加剧。在一系列令人失望的经济数据公布后，人民币跌至去年11月以来的最低水平，它今年已下跌约5％，是亚洲表现最差的货币，仅次于日元。

美国领导层近日接连抨击中国，总统拜登日前在犹他州的一场政治筹款活动上批评中国的经济问题是一颗“定时炸弹”，并称中国领导人是“坏人”。他指中国经济增长放缓和失业率居高不下，遇到了“麻烦”。

中情局前顾问：投资者提供信息有助美调整传统间谍目标

另一方面，彭博社报道，拜登限制在特定领域投资中国，这个计划可能对美国情报机构有利。

拜登上星期签署的行政命令规定，那些计划投资半导体、量子计算和人工智能等敏感中国技术的公司，必须向美国政府透露相关细节。在这过程中，将为美国间谍机构提供他们急切需要的中国经济情报。

美国中央情报局的前法律顾问柯蒂斯认为，投资者最终必须提供的任何新信息，都将有助于美国情报界调整他们的传统间谍目标，包括关注可能对美国国家安全构成威胁的新技术。

美国财政部和国家情报总监办公室都拒绝对有关报道置评。