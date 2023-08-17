美日韩首脑拟每年定期会谈并设磋商平台

美日韩首脑峰会定星期五（8月18日）在美国戴维营召开。据报道，三国将通过宣布首脑定期举行年会以及设置磋商平台，巩固美日韩框架。此外，考虑到中国和朝鲜，峰会将宣布一系列雄心勃勃的举措。

这是美日韩领导人首次在国际会议之外举行峰会。日本共同社引述外交消息人士透露，三国正在协调每年举行首脑会谈，并且也将让外交部长、国防部长和安全保障事务高官每年分别定期会谈。三国将通过首脑等定期会谈和设置磋商平台，在多层面加强合作。这一机制将使合作更为稳固，即使出现政权更迭，三国也能保持团结。

国安高官每年定期磋商 设领导人热线并举行年度军演

目前，安保事务高官的磋商不定期召开。报道透露，今后将至少一年一度定期举行。三国安全高官为日本国家安保局长秋叶刚男、白宫国家安全顾问沙利文和韩国国家安保室长赵太庸。

日本放送协会（NHK）说，三国将就印太地区的安全合作交换意见，同时讨论朝鲜和中国的动向。美日韩将磋商三国军队的联合训练，包括共享朝鲜导弹发射的信息。此外，考虑到中国经济胁迫，美日韩也将在构建半导体等重要物资供应链方面达成共识，同时将在人工智能、网络、能源等领域扩大合作。

据外电消息，白宫印太事务协调官坎贝尔在布鲁金斯学会的一项活动上讲话时说，美日韩峰会将包括一系列雄心勃勃的举措，旨在确保三国现在和未来都能维持三方接触。

《金融时报》说，这些举措将包括设立领导人级别的热线并举行年度军事演习，称这将有助于华盛顿及亚洲盟友加强对朝鲜和中国的威慑。

岸田：自由开放国际秩序正动摇 采历史性举措加强战略关系

日本首相岸田文雄星期四（17日）启程前往美国前说：“日本周边安全环境日益严峻，日美韩三国领导人能齐聚一堂具有重要意义。基于自由开放的国际秩序正在动摇，我们要打好牢固的美日、美韩双边基础，采取历史性举措，以便加强三国之间的战略伙伴关系。”

岸田此次赴美也将分别与美国总统拜登和韩国总统尹锡悦举行双边会谈。他在出发前透露，将为福岛第一核电站处理水排入大海一事寻求两国的理解。

韩总统府：峰会将形成《戴维营原则》《戴维营精神》等文件

另据韩联社报道，韩国总统办公室星期四说，韩美日峰会将成为三边合作历史的重要分水岭。

韩联社说，峰会将持续半天多，将形成《戴维营原则》《戴维营精神》两份成果文件。《戴维营原则》有望成为指导韩美日合作的总方针，将以高于“联合声明”的规格发表更高水平的成果。三国还商定通过《戴维营精神》这一联合声明，在从韩半岛安全到乌克兰战争的广泛议题上，对三国伙伴关系进行全面阐述。据总统室透露，三国还在就第三份成果文件进行最后阶段的推敲协调。