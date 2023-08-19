四国通报冠病新变异株 世卫鼓励各国监察情况

（华盛顿综合电）冠病病毒又出现了新的变异毒株，引起多国提高警惕。科学家也加紧尝试了解它已传播多远，以及人体免疫系统对它的抵抗力有多大。

至今有四个国家通报发现称为BA.2.86的变异株，社交媒体上给它取了外号——“皮罗拉”（Pirola）。以色列、丹麦、美国和英国通报了六个这类病例，但流行病学家担心，由于各国已减少对冠病的检测，新型病例的实际数目可能更多。

以色列科学家本月13日宣布发现了BA.2.86病例后，丹麦也报告了三例，美国和英国各通报一例。

病毒学家说，与BA.2.86最接近的是奥密克戎（Omicron）冠病病毒的亚型变异株BA.2 ，但又比BA.2 的刺突蛋白多了30几个氨基酸变化。

在美国西雅图的弗雷德·哈钦森癌症中心，研究病毒进化的布鲁姆在他的实验室网站上写道：“这个进化的跃进程度，与促成奥密克戎出现的跃进相当。”

丹麦史坦顿血清研究所高级研究员拉斯穆森也说： “冠状病毒发生如此显著的变化并产生30个新突变，这是不寻常的。上一次我们看到如此大的变化，是在奥密克戎出现的时候。”

BA.2.86被列为“受监察的变异株”

世界卫生组织星期四（8月17日）宣布，由于BA.2.86携带大量变异，因此将它列为“受监察的变异株”，这意味着，世卫鼓励各国监察并报告相关情况。

美国疾病控制与预防中心星期四宣布，在对BA.2.86展开研究的同时，现有的冠病预防保护建议保持不变。

不过，丹麦史坦顿血清研究所强调，现在谈论新变体的严重性或传染力还为时过早。他们正在培养这个变体，用以测试人类抗体的抵御能力。

美国疾控中心主任科恩也说，不必因为发现了这个变体而恐慌。她告诉美国有线电视新闻网：“我们正在追踪这个新的谱系。 它的突变确实使它和其他流行的谱系不同。”

她说，接下来的关注点是新型病例会否增加，或者新变体会逐渐消失而不会令人担心。

丹麦的三个病例在不同地区，患者似乎没有任何接触。不过，英国卫生安全局星期五（18日）说，相同病毒序列在四个国家没有近期旅行史的人身上出现，表明“存在国际传播”。