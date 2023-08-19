美日韩同意深化军事经济合作

美国总统拜登、日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦在三方首个首脑峰会上，同意深化三国的军事与经济合作，并在联合声明中强烈谴责中国在南中国海的“危险和侵略行为”，进一步加大对中国施压。

三位领导人星期五（8月18日）在美国戴维营举行了峰会，同意加深军事合作，包括在所有领域定期举行联合演习，并且开通热线以备在发生危机时进行磋商。他们也同意共享有关朝鲜的实时信息，并且每年举行峰会。

拜登在会后的联合记者会上强调：“我们将共同捍卫国际法，反对胁迫。”

虽然拜登说，美日韩峰会不是针对中国，但在峰会结束后发表的联合声明中，三位领导人表明反对中国在东海和南中国海上争端中的“危险和侵略行为”，并表示强烈反对任何单方面改变印太地区海域现状的企图。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇回应时指出，国际社会将能判断是谁在加剧紧张局势。他说，试图搞排他组织，把集体对抗和军事集团带入亚太地区的做法，只会引起区域国家的警惕和反对。

美日韩领导人说，这次峰会为三边紧密安全合作开启了“新篇章”。拜登赞扬尹锡悦和岸田文雄抛开两国历史恩怨，展现了政治勇气，“因为你们明白世界正处在一个转捩点”。

岸田说，俄乌战争、台海与南中国海的紧张局势，加上朝鲜的核武威胁日益严峻，在这样的情况下，与韩国加强合作“几乎是不可避免的”。

尹锡悦说，峰会达成的协议意味着“对我们三个国家中任何一个的挑衅或攻击，都将启动这个三边框架的决策进程，我们的团结力量将变得更强大和更坚定”。

学者：美日韩深化军事合作并不令人感到意外

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访时说，考虑到亚太区域存在南中国海、台海及朝鲜等多个安全问题，美日韩深化军事合作并不令人感到意外。“这三个国家早已有长久的合作关系，此次峰会只不过是进一步强化这层关系而已。”

多西说，三国峰会对中国发出的信息是很明确的，那就是这个联盟绝对不会让中国“为所欲为”，而必须遵守国际法与国际秩序，不能有任何脱秩行为。

不过他指出，为了应对中国在南中国海与台海的强硬姿态，美国努力建立多边联盟来围堵中国，但这是一把双刃剑，因为这涉及强国之间的博弈，各国须谨慎处理。

韩国舆论界则高度评价此次峰会。韩国《朝鲜日报》指出，这是自美日在1951年和美韩在1953年签订同盟关系以来，东北亚安保机制70年来出现的最大变化。三国首脑同意每年会面，商讨从军事、外交到半导体供应链等广泛议题，意味着诞生了强有力的经济与安保集团。

有些专家还认为，美日韩协议的重要性同四方安全对话（QUAD）和澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）等相比有过之而无不及。

韩国国立外交院教授金贤旭说，四方安全对话面对俄罗斯制裁、印度不合作，只能起到海洋监视的作用；澳英美三边安全伙伴关系只能起到共享情报的作用。戴维营峰会后启动的美日韩协商渠道，可以成为今后美国在亚太区军事安全多边合作的核心轴。

峨山政策研究院研究委员崔恩美认为，美日韩的合作范围从对朝问题等的地区课题扩大到全球领域，这一点值得关注。

韩国总统府前外交安保首席秘书千英宇说：“美日韩首脑首次单独聚在一起开会，意义重大。如果没有三国的团结，韩国对朝政策和美国的亚洲政策都很难成功。过去美日韩的合作因为各国内部的政治因素而一直未能实现，时隔数十年，终于迎来了难得的机会。”