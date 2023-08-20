为抑制通胀 印度加征洋葱出口税

（新德里综合电）为抑制通货膨胀，印度宣布即日起到12月31日对洋葱征收40%的出口税。

作为全球最大的洋葱出口国，这项出口税将有助于压低当地洋葱价格，但也将迫使亚洲买家支付更多费用，因为其他地区出口商的供应有限。

位于孟买的出口商沙阿告诉路透社：“出口税将使印度洋葱比巴基斯坦、中国和埃及的洋葱更昂贵，这自然会导致出口量减少，有助于降低本地价格。”

另一名出口商说，由于厄尔尼诺现象导致印度大面积地区干旱，夏季收获的洋葱正迅速腐烂，新的供应也被推迟，促使政府采取预防措施。

印度市场的洋葱平均批发价格从7月到8月上涨了接近20%，达到每100公斤2400卢比（约39新元），人们担心不稳定的降雨会导致产量下降。

印度通胀已飙升至15个月以来的高点，迫使政府在今年的关键州选举之前采取措施，来遏制飞涨的粮食价格。总理莫迪准备在明年三度寻求连任，他在8月15日的国庆演讲中誓言要抗击通胀。

印度政府已经采取措施遏制食品价格的飙升。印度在2022年禁止小麦出口，上个月又限制一些大米出口。政府还在考虑取消对小麦的40%进口税，以降低国内价格。

洋葱是烹煮印度食品的重要食材，印度民众过去对洋葱价格的不满，曾被指导致政府垮台。