吁官员加强韩美日政府间合作 尹锡悦：让国民感受合作成果

韩国总统尹锡悦说，韩美日合作“新阶段”已开启。他嘱咐韩国国务委员要加强韩美日政府各部门间沟通与合作，称“要全力让国民感受到合作的成果”。

尹锡悦星期一（8月21日）在首尔龙山总统府主持国务会议，他介绍韩美日三国峰会的成果时说，韩美日三国将建立针对朝鲜导弹动向的早期警报系统，并计划定期进行韩美日军事防御训练，这将有助于降低朝鲜挑衅的危险，使韩国的国家安全更加稳固。

他说，朝鲜威胁带来的安保危险会减少，韩国的市场和经济恢复力度也会增大，国民感受到的利益也会增加。

同时，尹锡悦强调，韩美日三国合作体系连同澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）、四方安全对话（QUAD）等框架，将成为“增进亚太区内外和平与繁荣”的强有力合作体。

针对韩国反对党谴责韩国在中美较量中站在美国一边，会导致安保不安的质疑，尹锡悦说：“如果通过韩美日三国合作，我们变得强大，外部攻击的危险就会减少，怎么能变得危险呢?”

中国：戴维营会晤加剧政治危机 已提出严正交涉

中国外交部发言人汪文斌21日指出，美日韩三国领导人戴维营会晤在台湾、涉海等问题上对中方进行抹黑攻击，粗暴干涉中国内政，蓄意挑拨中国与周边国家关系，严重违背国际关系基本准则，中方表示强烈不满和坚决反对，已向有关方面提出严正交涉。

对于美日韩首脑加强导弹情报共享和联合军事演习等在朝鲜问题上合作一事，汪文斌指出：“会增加阵营对决的危险。”

韩国国家安保室长赵太庸接受SBS电视新闻访问时说：“韩美日联合军演针对朝鲜，中国、俄罗斯不应该激动，中国、俄罗斯也在韩国海域附近进行联合军演。如果问韩美军演是不是刺激中国和俄罗斯，我想说这是从中国和俄罗斯的角度看待事情，看得太投入了。”

韩在野党指峰会忽视韩国利益 承认了日军事帝国化合法性

韩国最大在野党共同民主党对美日韩峰会的结果表示不满与担忧。

共同民主党院内代表朴光温称，很多国民认为这次会谈只看到美国和日本的国家利益，看不到韩国的国家利益。最高委员郑清来表示，通过此次会谈，每年一次的三国联合演习定期化，最终承认了日本军事帝国化梦想的合法性，危机爆发时，日本军队可能会登陆韩国领土，这样下去怎么守住独岛。

此前，美日韩三国领导人18日举行了戴维营峰会。这是历史上美日韩在国际会议以外的场合专门举行的三国首脑会谈，也是拜登自2021年上任以来首次在戴维营接待外国领导人。