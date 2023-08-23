24日中午 日本料排放核处理水入海

（东京综合电）据报道，新加坡时间星期四（8月24日）中午12时，日本预计会正式启动将福岛第一核电站经处理的核废水排放入海的计划。

东电：核处理水检测合格后 从24日开始排放

东京电力公司文件显示，从星期四到2024年3月，它将进行四次处理水排放，每次排放量为7800立方米。首次排放需约17天。2023年度预计排放约3.12万吨，氚总量为5万亿贝克勒尔（becquerel）。

东电在预定排放前夕说，它正在做最后的准备工作，包括在星期二（22日）晚间用约1200立方米海水稀释了一立方米核废水，并将处理水导入管道。

东电声明说，这些水将先接受检测，确定符合标准后从星期四开始排放入太平洋。

日本媒体说，排放工作将于当地时间下午1时（新加坡中午12时）左右开始，但东电拒绝证实这些报道。

2011年3月的大地震和海啸导致福岛第一核电站的三座反应堆熔毁。自那以来，东电收集了134万立方米用来冷却反应堆的核废水以及地下水和雨水，足以填满540个奥运标准泳池。

东电说，将要排放入海的处理水，已经通过特殊系统过滤掉除氚（tritium）之外的所有放射性核素，而氚含量将远低于核电站在正常运行中释放的水平。

国际原子能机构（IAEA）已批准日本的方案，并会在星期四派人员到现场监督排放工作。

日本的排水计划引发国内外争议

日本的排水计划在国内外引发争议。在日本国内，渔民的反对声浪最大，担心生计大受打击。

在韩国，尽管许多老百姓对此表示担忧并发起抗议，但寻求改善与日本关系的韩国政府并未表示反对。

韩国政府星期三（23日）说，日方承诺将专设网站公开每小时的排放相关数据，预计排放开始后，该网站将随即上线。

韩联社报道，网站公开的信息包括设置在输送设备、上游水槽、取水口等设施的辐射检测仪数值、从过滤核素后测量浓度的储罐流向稀释设备的污水量、海水泵流量等。

韩国总理韩悳洙说，外交部将时刻做好准备，一旦排放不符合标准，将立即向国际法院提起诉讼。

关注日本排水计划 太平洋岛国或看法不一

太平洋岛国关注日本的排水计划。这个地区在20世纪是西方国家的核武试验场。

斐济总理拉布卡和库克群岛总理布朗说，他们相信IAEA的评估报告，即日本排放的福岛核处理水符合国际安全标准。

布朗在星期三发表的声明中说：“这不是轻易做出的决定，因为我永远不会支持不安全和危险的核倾倒。我相信排放符合国际安全标准。”

不过，也担任太平洋岛国论坛主席的布朗说，不是所有太平洋地区领导人都持同一立场，预计星期四举行的太平洋岛国论坛无法就这个问题达成一致看法。