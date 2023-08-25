福岛核处理水入海首日 东电：海水氚浓度远低于安全极限

（东京综合电）日本福岛第一核电站处理水开始排入海洋后，东京电力公司宣布，海水样本检测显示，放射性物质水平在安全范围内。

福岛第一核电站星期四（8月24日）开始将经处理的核废水排放入太平洋，第一轮排放将持续17天。排放作业启动后第二天，日本环境省在周边海域采集海水样本，以调查放射性物质氚（tritium）的浓度。

东京电力发言人松尾星期五（25日）在新闻发布会上，公布海水采样检测结果。“我们确认，分析值等于计算得出的浓度，即分析值低于每公升1500贝克勒尔（bq/L）。”

贝克勒尔（becquerel）是放射性的衡量标准，日本法定排放浓度顶限为每公升6万贝克勒尔。世界卫生组织规定的饮用水放射性物质限量为每公升1万贝克勒尔。

方圆三公里10地点采样 接下来一个月每天分析

松尾说，分析结果与当局之前的模拟估算相似，并且远低于安全极限。“我们将在接下来的一个月内继续每天进行分析，甚至在之后继续分析工作。”

在这期间，东电会在核电站方圆三公里内的10个地点每天采样，并在翌日公布结果。

日本环境省星期五早上也出动四艘采样作业船，从大约方圆50公里海域内的11个位置采集海水样本，分析结果最快于星期天（27日）公布。当局计划在大约三个月里每周公布一次分析结果。

渔业厅也在福岛核电站排放水管附近的指定采样点，捕获了一条比目鱼和一条鲂鱼，以针对排放可能对海产造成的影响进行分析。

负责核政策的日本经济产业部长西村康稔说：“通过每天以高度透明的方式发布这些数据，我们将证明，日本是基于科学证据采取行动的。”

中国禁日本水产品入口 日政府将为地方渔业提供额外支持

中国已禁止日本水产品入口。据《日本经济新闻》，为因应中国的进口禁令，日本政府准备为地方渔业提供额外的资金支持。

在日本国内，分析指出，核处理水排海问题也冲击岸田政府的声誉，若不设法补救，内阁支持率恐进一步受挫。

共同社本月进行的舆论调查显示，高达88.1%的受访者认为排海事件会导致岸田政府形象受损；认为政府对排海“说明不充分”的人有81.9%。

在日本的另一个近邻韩国，海洋水产部星期五说，当局从今年6月起便持续在日本附近的西北太平洋公海进行海洋放射性调查，要了解核处理水入海后核素浓度的变化。当局在以福岛第一核电站为圆心、半径500公里至1600公里内海域中的八个点位采样。浓度分析针对的物质是非天然存在的典型放射性核素铯-134、铯-137，以及多核素排除装置无法过滤的核素氚。

韩国最大反对党共同民主党党首李在明谴责尹锡悦政府，协助日本进行“环境犯罪”。他说，除了廉价解决问题之外，日方的举措没有任何道理，实为环境恐怖行为。他甚至认为，岸田政府须被列为环境战犯载入史册。