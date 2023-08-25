福岛核处理水入海首日 东电：海水氚浓度远低于安全极限

李月霞

更新 /
更新 / 2023年8月26日 6:48 AM
发布 /
发布 / 2023年8月25日 11:45 PM
8月25日，韩国最大反对党共同民主党的国会议员和党员在首尔光化门广场举行集会和游行，抗议日本排水入海。他们拉起的横幅写着：“停止向海洋倾倒福岛核污染水！”（法新社）
8月25日，韩国最大反对党共同民主党的国会议员和党员在首尔光化门广场举行集会和游行，抗议日本排水入海。他们拉起的横幅写着：“停止向海洋倾倒福岛核污染水！”（法新社）

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（东京综合电）日本福岛第一核电站处理水开始排入海洋后，东京电力公司宣布，海水样本检测显示，放射性物质水平在安全范围内。

福岛第一核电站星期四（8月24日）开始将经处理的核废水排放入太平洋，第一轮排放将持续17天。排放作业启动后第二天，日本环境省在周边海域采集海水样本，以调查放射性物质氚（tritium）的浓度。

东京电力发言人松尾星期五（25日）在新闻发布会上，公布海水采样检测结果。“我们确认，分析值等于计算得出的浓度，即分析值低于每公升1500贝克勒尔（bq/L）。”

贝克勒尔（becquerel）是放射性的衡量标准，日本法定排放浓度顶限为每公升6万贝克勒尔。世界卫生组织规定的饮用水放射性物质限量为每公升1万贝克勒尔。

方圆三公里10地点采样 接下来一个月每天分析

松尾说，分析结果与当局之前的模拟估算相似，并且远低于安全极限。“我们将在接下来的一个月内继续每天进行分析，甚至在之后继续分析工作。”

在这期间，东电会在核电站方圆三公里内的10个地点每天采样，并在翌日公布结果。

日本环境省星期五早上也出动四艘采样作业船，从大约方圆50公里海域内的11个位置采集海水样本，分析结果最快于星期天（27日）公布。当局计划在大约三个月里每周公布一次分析结果。

渔业厅也在福岛核电站排放水管附近的指定采样点，捕获了一条比目鱼和一条鲂鱼，以针对排放可能对海产造成的影响进行分析。

负责核政策的日本经济产业部长西村康稔说：“通过每天以高度透明的方式发布这些数据，我们将证明，日本是基于科学证据采取行动的。”

中国禁日本水产品入口 日政府将为地方渔业提供额外支持

中国已禁止日本水产品入口。据《日本经济新闻》，为因应中国的进口禁令，日本政府准备为地方渔业提供额外的资金支持。

在日本国内，分析指出，核处理水排海问题也冲击岸田政府的声誉，若不设法补救，内阁支持率恐进一步受挫。

共同社本月进行的舆论调查显示，高达88.1%的受访者认为排海事件会导致岸田政府形象受损；认为政府对排海“说明不充分”的人有81.9%。

在日本的另一个近邻韩国，海洋水产部星期五说，当局从今年6月起便持续在日本附近的西北太平洋公海进行海洋放射性调查，要了解核处理水入海后核素浓度的变化。当局在以福岛第一核电站为圆心、半径500公里至1600公里内海域中的八个点位采样。浓度分析针对的物质是非天然存在的典型放射性核素铯-134、铯-137，以及多核素排除装置无法过滤的核素氚。

韩国最大反对党共同民主党党首李在明谴责尹锡悦政府，协助日本进行“环境犯罪”。他说，除了廉价解决问题之外，日方的举措没有任何道理，实为环境恐怖行为。他甚至认为，岸田政府须被列为环境战犯载入史册。

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